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Scooby expõe valores de pensão a filhos com Piovani: 'Luxo'

Surfista se irritou com críticas na web e decidiu abrir o jogo sobre tudo o que banca em torno da criação dos filhos que tem com Luana Piovani

Publicado em 24 de Março de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 09:40
O surfista Pedro Scooby
O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby soltou o verbo sobre sua relação - financeira e pessoal - com os filhos que teve durante seu relacionamento com a atriz Luana Piovani, que atualmente vive com as crianças em Portugal. 
Para Liz, de 4 anos, e Dom, de 7 anos, o surfista paga R$ 7 mil e R$ 10 mil, respectivamente, como pensão mensal. Além disso, segundo ele mesmo diz, também arca com alguns custos extras. As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
O ex de Piovani decidiu abrir o jogo depois de várias críticas na web, que acabaram irritando o bonitão
"Na Europa eles não pagam escola e nem saúde. Grande parte das roupas quem compra sou eu, escolinha de skate e todos os equipamentos eu pago. Sabe quanto custa para fazer compras em Portugal? Sabe quanto custa uma empregada? Então, não fala o que você não sabe, rebateu ele para uma internauta. 

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Outra fã disse que não vê luxo para as crianças, ao contrário do que ela disse observar em seu próprio perfil nas redes sociais. Ele retrucou: "Cega, então. Ano passado eles foram pra Paris, Califórnia, Inglaterra duas vezes, Nova York, Fernando de Noronha, sendo que eles moram em Portugal. Andam de skate, têm os melhores skates, os melhores tênis, melhores roupas. Têm um professor particular, que custa 500 euros (R$ 2.500), que eu pago fora a pensão. Levo nas viagens pra conhecer os melhores skatistas do mundo, que são os grandes ídolos deles. O que é luxo pra você? Porque eu não tinha isso quando era criança". 
Scooby aproveitou a oportunidade para dizer que o problema de Piovani é quando ele está namorando. Atualmente, ele mantém relacionamento sério com a modelo Cíntia Dicker e não tem residência fixa, por isso não compartilha a guarda das crianças. 

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