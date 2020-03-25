'BBB 20': Daniel é eliminado com mais de 80% dos votos e vira piada

Daniel foi o nono eliminado do "BBB 20" na noite desta terça-feira (24).
Ele disputou a preferência do público ao lado de Ivy e Flayslane, mas acabou se despedindo do reality da Globo com 80,82% dos votos.
No discurso final, Tiago Leifert falou de o quanto o paredão poderia parecer óbvio para a casa ou para fora do confinamento, fazendo uma comparação com o que algumas sisters haviam dito sobre não acredita na eliminação do bonitão. "Terça-feira, como eu sempre falo, todo ano... Choque de realidade. Toda terça-feira, a realidade vem e manda um recadinho para vocês", disse.
Na web, que já não aguentava mais ver o gaúcho dentro da casa, o loiro acabou virando piada e o Twitter, sobretudo, reagiu à eliminação com dezenas de memes.