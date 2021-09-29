Pai de Britney Spears é investigado pelo FBI por abuso em tutela

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears

O pai de Britney Spears é alvo de uma investigação do FBI, segundo o site norte-americano Deadline nesta segunda-feira, 27. O processo é motivado por suposto abuso do poder de Jamie Spears A investigação é consequência das descobertas do documentário Controlling Britney Spears, que foi lançado na semana passada.

A produção do FX e uma reportagem do The New York Times alegam que Jamie havia criado um detalhado sistema de vigilância Com o intuito de monitorar cada movimento e conversa da cantora, ele utilizou escutas no quarto dela nos últimos anos.

Diante disso, o advogado de Britney, Matthew Rosengart, reforçou, na manhã desta terça-feira, 28, a petição para remover o pai imediatamente do comando da tutela judicial. No documento, ele caracterizou o comportamento como "uma apavorante e excessiva invasão da privacidade de sua filha adulta".

A petição de Rosengart reconhece que o documentário não apresenta provas definitivas das alegações, mas argumenta que "independente de para onde vão essas acusações, o que é impossível de negar é o quanto elas são alarmantes para a srta. Spears, e o quanto elas mostram a urgência de remover o sr. Spears [da tutela] imediatamente".

Apesar de Jamie e a equipe de segurança negarem a suposta rede de vigilância, denunciada em Controlling Britney Spears, o Deadline apurou que as autoridades federais estão examinando as alegações para iniciar uma possível investigação criminal.

A agência governamental não comentou sobre o caso, como é de praxe com investigações em curso. A tutela judicial em questão foi estabelecida em 2008, após internação de Britney em clínica de reabilitação devido aos problemas psicológicos enfrentados pela artista.