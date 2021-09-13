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Britney Spears fica noiva de Sam Asghari após quatro anos de namoro

Cantora postou vídeo mostrando aliança ao lado do personal trainer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 09:32

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 09:32

Britney Spears fica noiva de Sam Asghari
Britney Spears fica noiva de Sam Asghari Crédito: Reuters / Folhapress
Britney Spears, 39, ficou noiva de Sam Asghari, 27. A cantora e compositora publicou vídeos em sua conta no Instagram neste domingo (12) nos quais aparece brincando com o anel que ganhou do personal trainer, com quem namora há quatro anos. "Não posso acreditar nisso", escreveu a artista na postagem.
Asghari também compartilhou a novidade em sua rede social com uma foto de um beijo do casal escondido pelo dedo anelar da artista com o anel em destaque. Ele usou apenas emojis de um príncipe e de uma princesa no post.
No começo de setembro, o jovem foi visto olhando anéis na joalheria Cartier, em Beverly Hills, em Los Angeles, o que levantou suspeitas, agora confirmadas, de que poderia pedir a cantora em casamento.
Vestindo um agasalho esportivo azul marinho e tênis, o influenciador fitness não teve pressa e examinou várias joias. O funcionário trouxe um anel que chamou a atenção de Asghari, que tirou foto.
Em julho, a cantora pop disse que gostaria de se casar e ter mais filhos durante a audiência no tribunal pelo fim da tutela legal de seu próprio pai. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me que com a tutela eu não era capaz de me casar e ter mais um filho". Ela já é mãe de Sean, 15, e Jayden, 15, frutos da relação com o dançarino Kevin Federline, 43.
Setembro segue sendo um mês inesquecível para Britney. Há cerca de uma semana, o pai dela, Jamie Spears, 69, entrou com uma petição pedindo para o juiz encerrar a tutela, segundo o TMZ. Ele controlou a vida pessoal e financeira da artista desde 2008, quando foi nomeado tutor da filha para assuntos pessoais e financeiros.

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Uma fonte disse ao site que a cantora considera as manifestações públicas do movimento #freebritney e a pressão do seu advogado, Mathew Rosengart, importantes fatores para a reviravolta no caso. O que a deixa mais feliz ainda é que Jamie fez isso sem pedir nova avaliação mental.
Ele atribuiu a súbita mudança de opinião aos "eventos recentes relacionados a tutela", aparentemente referindo-se a audiências judiciais deste ano nas quais a cantora falou contra a situação legal em que vivia.

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