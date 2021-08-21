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Tutor escolhido por Britney Spears teve a guarda da própria mãe negada

Cantora não quer mais o pai encarregado dos negócios

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 13:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 ago 2021 às 13:44
A cantora Britney Spears em selfie publicada em sua rede social
A cantora Britney Spears em selfie publicada em sua rede social Crédito: Britney Spears no Instagram
A equipe jurídica de Britney Spears, 38, quer substituir Jamie Spears, 69, como conservador do patrimônio milionário da cantora, pelo contador Jason Rubin, a quem foi negada a guarda de sua própria mãe, segundo Page Six.
De acordo com documentos judiciais obtidos por Page Six, Rubin entrou com uma petição no início de 2020 para se tornar guardião temporário -e eventualmente permanente- de sua mãe Ida Rubin, citando problemas de saúde mental.
O especialista em contabilidade forense solicitou a tutela sobre os bens de Ida e sua pessoa. Rubin alegou em documentos judiciais que "Ida sofria de esquizofrenia paranóica e que sua saúde mental estava em declínio".
No entanto, tanto Ida quanto o irmão de Jason, Mark Rubin, se opuseram ao pedido. Ida disse aos tribunais que era "competente o suficiente para lidar com [seus] próprios assuntos médicos e financeiros".
Para apoiar suas reivindicações, Jason forneceu registros de chamadas do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas e relatórios de incidentes da equipe de segurança na residência de Ida, que supostamente mostram que ela pediu aos policiais para realizarem "atos sem sentido".
Ele também forneceu um atestado médico preparado pelo médico Gregory P. Brown, que escreveu que os eventos que ele revisou "sugerem fortemente a presença de psicose [uma quebra substancial na percepção da realidade consensual]", de acordo com documentos judiciais.
Ele declarou nos registros que as "crenças delirantes de Ida a colocaram em risco de danos [a ela mesma ou a outros]". Mas depois de mais de um ano de litígio, um juiz rejeitou a petição de Jason com base no certificado de Brown.
De acordo com o processo, o tribunal concluiu que o médico nunca conduziu uma avaliação pessoal de Ida e apenas fez suas suposições médicas com base nos registros de chamadas da polícia e na correspondência por e-mail com a equipe de segurança de Ida.
"Além disso, embora o Dr. Brown tenha expressado preocupação de que a doença mental de Ida possa fazer com que ela seja um perigo para si mesma ou para os outros, ele não forneceu fatos e o registro não confirma que a segurança de Ida esteja em risco", disseram os documentos do tribunal.

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"Na verdade, os registros de chamadas da polícia afirmam que Ida está 'ok, mas delirando' e que ela é 'capaz de cuidar de [si] e [que sua] casa estava limpa'".
O tribunal distrital decidiu que Jason poderia "refazer a petição se ele conseguisse obter um atestado médico". O tribunal finalmente decidiu que Ida "sofria de doença mental há algum tempo", mas "continua capaz de cuidar de si mesma e cuidar de suas atividades do dia a dia".
Jason entrou com um recurso na Suprema Corte de Nevada, mas as decisões do tribunal distrital foram mantidas. O advogado de Mark, Jason Aivaz, confirmou que o caso foi encerrado "sem preconceito" e que Jason poderia arquivar novamente caso obtivesse um novo certificado médico "válido".
Aivaz também observou que Mark, é o "agente nomeado sob o poder de Ida" do advogado. Se Ida algum dia for considerada incapacitada por um tribunal ou médico, seu cliente é "idealmente, pelo menos [na] preferência de Ida, a entre e tome o lugar dela "- não Jason. O advogado acrescenta que sempre foi crença de Mark que a tutela "não é necessária".
De acordo com a Newsweek , a nomeação de Jason daria a ele "o poder e a autorização para buscar oportunidades relacionadas a compromissos e atividades profissionais, incluindo, mas não se limitando a apresentações, gravações, vídeos, turnês, programas de TV e outras atividades semelhantes, desde que sejam aprovados por o conservador da pessoa [e] a equipe médica do conservador. "

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