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#freebritney

Britney Spears se livra da tutela do pai após 13 anos

Por enquanto, ela continuará com dois tutores apontados pela Justiça

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 08:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2021 às 08:59
Britney Spears durante evento em Los Angeles
Britney Spears durante evento em Los Angeles Crédito: Mario Anzuoni/Reuters
Britney Spears, 39, não vai ser mais controlada pelo pai, Jamie Spears, que exercia a função de tutor da cantora desde 2008. A decisão, que tem efeito imediato, foi tomada pela juíza Brenda Penny nesta quarta-feira (29) durante uma audiência na Justiça americana.
Jamie havia anunciado que desistiria de ser tutor da filha, mas isso só seria concretizado na audiência sobre o caso marcada para janeiro de 2022. Os advogados de Britney haviam pedido para acelerar esse processo -no que foram atendidos.
Entre os motivos que foram alegados na petição estava a vontade da cantora de se casar com o noivo, Sam Asghari. Ela não poderia assinar o acordo pré-nupcial sem a anuência do pai.
Até a próxima audiência, a fortuna da cantora segue sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney (avaliado em US$ 60 milhões, cerca de R$ 325 milhões).

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Já Jodi Montgomery, que é responsável por assuntos pessoais e decisões médicas, também continua no cargo. Ela é uma tutora profissional, também indicada pela Justiça.
A decisão final sobre o encerramento da tutela ainda não foi tomada. O advogado de Britney, Mathew Rosengart, sugeriu que uma audiência para tratar do assunto seja marcada nos próximos 45 dias, de modo que a cantora poderia estar totalmente livre em outubro ou novembro.
Rosengart afirmou no tribunal que Britney estava de acordo com o que foi proposta pela juíza. Já Vivian Thoreen, advogada do pai da cantora, se opôs fortemente à suspensão e, segundo a imprensa americana, chamou Zabel de "estranho" no caso.
Esse é um dos capítulos mais importantes na novela sobre a tutela da cantora, que há 13 anos vem gerando manchetes nos tabloides do mundo todo. Só nos últimos meses, a cantora ganhou a permissão de contratar o próprio advogado, bem como deu um depoimento emocionado à Justiça sobre a tutela.
"Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", disse ela na ocasião. "Não sinto que posso viver uma vida plena."
Britney disse ainda ao tribunal que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazê-lo. "Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e não me deixam ir ao médico para retirá-lo", revelou. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho".
Também foram ganhando força as manifestações de fãs, que há anos usam a hashtag #FreeBritney para pedir que a cantora seja liberada da tutela. Muitos faziam vigílias em frente ao tribunal sempre que havia audiências sobre o caso, mesmo que Britney não estivesse presente.
Documentários como "Framing Britney Spears" também levaram a mais discussões sobre a questão da tutela da cantora. O arranjo jurídico é projetado para ser um último recurso necessário para proteger pessoas consideradas incapazes de cuidar de si próprias.
Britney vive sob tutela desde 2008, após uma série de internações psiquiátricas e colapsos públicos que foram registrados por paparazzi. Jamie foi nomeado o principal conservadora de Britney em fevereiro daquele ano. Ele compartilhou o papel com um advogado, Andrew Wallet, por muitos anos.
Wallet renunciou ao caso em março de 2019, e Jamie temporariamente deixou a tutela em setembro devido a sua saúde debilitada. Jodi Montgomery tem substituído Jamie desde então, mas o pai da cantora continuou responsável pelo patrimônio dela.

CONFIRA OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA VIDA DE BRITNEY SPEARS

  • 1992 - Escalada para o programa de televisão "The Mickey Mouse Club" com Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling.
  • 1997 - Assina um contrato de gravação com 15 anos.
  • 1998 - Lança o primeiro single, "... Baby One More Time", que lidera a parada Billboard Hot 100 durante duas semanas. No ano seguinte, seu disco de estreia homônimo lidera as paradas em 15 países.
  • 2000 - O segundo disco de estúdio, "Oops!... I Did It Again", bate recordes. Britney confirma estar namorando Justin Timberlake.
  • 2002 - Britney estrela seu primeiro filme, "Crossroads: Amigas para Sempre." Seu relacionamento com Timberlake termina.
  • 2004 - Casa-se com o amigo de infância Jason Alexander, e o casamento é anulado três dias depois. Nove meses mais tarde, casa-se com o dançarino Kevin Federline.
  • 2007 - Britney entra e sai de clínicas de desintoxicação duas vezes em questão de dias, raspa a cabeça e volta a se internar.
  • 2008 - A cantora é hospitalizada duas vezes na ala psiquiátrica e é sujeita a uma tutela por meio da qual seu pai e um advogado assumem o controle de seus assuntos pessoais e comerciais.
  • 2013 - Inicia um período de dois anos de apresentações em Las Vegas que é renovado por mais dois anos.
  • 2019 - Anuncia um "hiato de trabalho por tempo indeterminado e se interna em uma clínica de saúde mental".
  • Abril de 2021 - Por meio do advogado, Britney pede para se dirigir pessoalmente à corte encarregada de sua tutela.
  • 23 de junho de 2021 - Tem audiência virtual marcada com o tribunal.
  • 12 de agosto de 2021 - O pai da cantora desiste de ser tutor e quer trabalhar para uma transição de cargo.
  • 29 de setembro de 2021 - Juíza decide antecipar a saída do pai de Britney da função de tutor.

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