Direto de Hollywood: elenco comenta os bastidores de "Viúva Negra"

Filme "Viúva Negra", da Marvel Crédito: Disney/Divulgação

Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Já foram lançados 23 filmes baseados nos quadrinhos da Marvel. A chegada de "Viúva Negra" aos cinemas e ao Disney +, nesta quinta-feira (8), marca a primeira vez que a personagem, interpretada por Scarlett Johansson, ganha um filme próprio.

A história responde também uma pergunta antiga dos fãs: quem é a beldade Natasha Romanoff? A aventura mergulha fundo no passado da personagem misteriosa. Para isso, o elenco traz três novidades. Entra elas, mais duas viúvas negras!

A diretora australiana Cate Shortland é a primeira mulher a dirigir sozinha um filme do universo Marvel. Conhecida por realizar filmes independentes, ela ganhou o reconhecimento da crítica com os dramas "Somersault" (2004) e "Lore" (2012), além do suspense "Síndrome de Berlin" (2017).

“A Natasha é uma personagem fascinante. Acho que os fãs queriam saber mais sobre ela. Quem era antes de fazer parte de Os Vingadores. Ela mantém tudo em segredo e não confia nas pessoas. Acho que eles queriam saber de onde vem isso”, conta a diretora.

“Descobrimos em 'Viúva Negra' que Natasha era parte de uma família de espiões. Estava na Rússia e foi trazida para a América para cumprir um determinado papel. Então, a personagem teve sempre que fazer de conta. Eu pensei, quem é ela quando não está fazendo de conta, está vulnerável e sem uma fachada? Nós vemos isso, dentro de uma dinâmica familiar”, continua a realizadora. Abaixo, veja o vídeo com trechos da coletiva virtual.

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“A Natasha e a Yelena (interpretada pela Florence Pugh de "Adoráveis Mulheres"), se reencontram no filme. Elas não se veem desde criança. Tem muita emoção e dor, nesse encontro. Elas têm medo de se aproximar, porque no passado tiveram uma separação traumática. As duas têm esse medo e falta de confiança. Então, o filme mostra a jornada destas duas mulheres jovens unindo forças,” observa Cate Shortland.

TALENTO

Ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2006, pelo filme "O Jardineiro Fiel", de Fernando Meirelles, Rachel Weisz comemora a estreia em um filme do universo Marvel. No novo projeto, ela encarna Melina, outra agente Viúva Negra.

“A Marvel tem grandes coordenadores de acrobacias, homens e mulheres, que sempre trabalham em todos os filmes. Eles conhecem todos os movimentos clássicos da Viúva Negra. São ótimos para ensinar uma novata como eu, que nunca fui uma Viúva Negra, como fazer as cenas. É como a coreografia de uma dança, mas é uma cena de luta de arrebentar. Foi divertido fazer", pontua.

Rachel Weisz, durante entrevista virtual de lançamento do filme "Viúva Negra", da Marvel Crédito: Reprodução/Disney

A atriz Florence Pugh interpreta, na produção, a segunda agente Viúva Negra. A atriz britânica fez o nome entre os críticos e os fãs com três lançamentos em 2019. A comédia "Lutando Pela Família", o terror "O Mal Não Espera A Noite" e o drama "Adoráveis Mulheres", que lhe valeu uma indicação ao Oscar de Coadjuvante.

Os fãs também vão ver a estreia na saga do ator David Harbour, conhecido por interpretar o chefe de polícia Hopper, na série "Stranger Things", da Netflix.

“O (meu personagem) Alexei Shostakov desempenha um papel único na vida da Nastaha (Scarlett Johansson). Ele tem um lugar importante também no coração dela. O filme mostra a personagem como uma mulher jovem e os eventos da guerra civil, quando ela se torna integrante de Os Vingadores. Mostra as escolhas que esse sujeito fez na vida. Eles têm que se unir e rever muito deste rico passado que eles tiveram juntos”, detalha o ator.

“Quando encontramos o Alexei neste filme, ele está na prisão, pois cometeu muitos erros. Ele é, realmente, um fracasso do ponto-de-vista moral, físico e emocional. É um sujeito competente que se deixou deteriorar, de muitas maneiras diferentes. O personagem está cheio de remorso, culpa e desespero. Ele vai percorrer uma jornada incrível neste filme, descobrindo sua identidade, quem sempre foi e continua sendo”, explica.

David Harbour, durante entrevista virtual para o lançamento do filme "Viúva Negra", da Marvel Crédito: Reprodução/Disney

“As cenas de ação e acrobacias neste filme são enormes. Maiores do que qualquer coisa que fiz antes. São extremamente difíceis de fazer. Não faço a maioria das minhas cenas de acrobacia. Graças à Deus! Participo de muito pouco destas cenas. Mas mesmo esta pequena participação, exigiu um treinamento enorme. Quando cheguei lá (no local das filmagens), estava muito fora de forma. O personagem também está nessa situação física. Então, estar fora de forma foi bom para o papel. Comecei a treinar boxe com os treinadores, durante horas por dia. Fiz alguns treinos com técnicas da guarda vermelha russa. Você trabalha bem duro", brinca.