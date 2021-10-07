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Ex-Miss Reino Unido leva R$ 2,6 bilhões após divórcio de magnata

Kirsty Bertarelli se tornou divorciada mais rica da Inglaterra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2021 às 15:25

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:25

A Miss Reino Unido de 1988 Kirsty Bertarelli
A Miss Reino Unido de 1988 Kirsty Bertarelli Crédito: Instagram/kirstybertarelli
A compositora Kirsty Bertarelli, 50, que foi Miss Reino Unido em 1988, se tornou a "divorciada mais rica da Inglaterra" após receber uma fortuna avaliada em R$ 2,6 bilhões na separação de seu então marido, o magnata Ernesto Bertarelli.
Segundo o site Daily Mail, o valor do acordo feito entre o ex-casal se aproxima do patrimônio total da rainha Elizabeth, que hoje está em torno de R$ 2,7 bilhões. Kirsty e Ernesto foram casados por 21 anos e tiveram três filhos juntos.
O magnata é um empresário suíço de origem italiana, que foi dono de uma empresa no ramo de biotecnologia. Um porta-voz do casal afirmou, também ao portal, que "a separação foi amigável".
Além do dinheiro, a ex-Miss Reino Unido também ficará com uma mansão, localizada em Genebra, na Suíça, que equivale a R$ 387 milhões, e também terá um chalé no valor de R$ 60 milhões, na estação de esqui em Gstaad, também na Suíça.
O casal ocupava a 14ª posição na lista dos mais ricos do jornal Sunday Times, possuindo uma fortuna de cerca de R$ 68,5 milhões. Agora, Kirsty é mais rica do que celebridades como Mick Jagger (R$ 2,3 bilhões), Ed Sheeran e até mesmo Adele (R$ 1 bilhão).

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