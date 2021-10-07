Ex-Miss Reino Unido leva R$ 2,6 bilhões após divórcio de magnata

A Miss Reino Unido de 1988 Kirsty Bertarelli Crédito: Instagram/kirstybertarelli

A compositora Kirsty Bertarelli, 50, que foi Miss Reino Unido em 1988, se tornou a "divorciada mais rica da Inglaterra" após receber uma fortuna avaliada em R$ 2,6 bilhões na separação de seu então marido, o magnata Ernesto Bertarelli.

Segundo o site Daily Mail, o valor do acordo feito entre o ex-casal se aproxima do patrimônio total da rainha Elizabeth, que hoje está em torno de R$ 2,7 bilhões. Kirsty e Ernesto foram casados por 21 anos e tiveram três filhos juntos.

O magnata é um empresário suíço de origem italiana, que foi dono de uma empresa no ramo de biotecnologia. Um porta-voz do casal afirmou, também ao portal, que "a separação foi amigável".

Além do dinheiro, a ex-Miss Reino Unido também ficará com uma mansão, localizada em Genebra, na Suíça, que equivale a R$ 387 milhões, e também terá um chalé no valor de R$ 60 milhões, na estação de esqui em Gstaad, também na Suíça.