Turismo corporativo tem queda de quase 90% devido à pandemia

Viagem corporativa Crédito: Divulgação

Pesquisa da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas aponta que o turismo corporativo teve queda de quase 90% devido à pandemia do coronavírus. Com o cancelamento de eventos e viagens de negócios, caíram as atividades de transporte, hospedagem e seguro. Diferentemente do turismo de lazer, a modalidade deve ter mais dificuldade para se recuperar com as empresas empregando mais reuniões online e com menos recursos para bancar viagens.

PALCO LITORAL

Marcel Vaccari, preparador vocal, Rodolfo Simor, produtor musical, e Derick Brumatte, sócio do Bravo Estúdio Crédito: Adessandro Reis

A dupla Thiarlys e Melina, de Alfredo Chaves e Iconha, é a campeã da competição de música popular que revelou as novas vozes do Espírito Santo. O resultado foi anunciado no último sábado (22), durante o programa que foi transmitido ao vivo na TV Gazeta e na Rádio Litoral. Dentre os prêmios, está um contrato de 18 meses com o Bravo Estúdio, onde a dupla também irá gravar um EP de oito músicas e um videoclipe.

O estúdio foi o responsável pelas orientações artísticas e musicais durante a competição. Duas das canções do EP serão do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita. Esta será tocada na programação diária da Rádio Litoral.

FRANQUIA DE EXCELÊNCIA

A franquia capixaba do Boticário liderada por Silvana Borgo foi uma das vencedoras regionais do prêmio nacional IAF – Instrumento de Avaliação de Franquias, realizado anualmente pela marca. A empreendedora capixaba conquistou o título de excelência em Gestão de Franquias, entre mais de 500 franqueados participantes de todo o sudeste. Todos os anos, O Boticário promove o reconhecimento dos desempenhos dos seus franqueados, e promove a premiação com base em critérios que medem os padrões de operação e gestão do negócio, receita e metas. A cerimônia de premiação aconteceu na última quinta-feira, em um evento totalmente digital, que reuniu franqueados da marca de todo o país.

ENCONTROS VIRTUAIS

Justino Brunelli já aderiu aos treinamentos virtuais e, em parceria com a Academia Aegea e a Hydrus, reuniu lideranças comunitárias, servidores municipais da Serra e membros da Polícia Ambiental para um treinamento focado em saneamento básico. Mais de 100 pessoas participaram dos encontros on-line e se aprofundaram no trabalho da Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan para esgotamento sanitário, e em outras temas relacionados ao tratamento de esgoto e os benefícios para saúde, qualidade de vida e desenvolvimento.

ENTRETENIMENTO NO NOVO NORMAL

Manuela Armada, marketing do Shopping Vila Velha, aproveita o sucesso do Cine Drive-in e incorpora novas atrações ao espaço como mais uma alternativa de entretenimento, desta vez com foco na valorização da cultura capixaba. Nesta semana, o projeto estreia nova programação, com shows das bandas Black Set e Casaca, além de apresentação do Circo Le Peppe, com malabares, performance em tecido aéreo e muita palhaçada.

NEGÓCIOS NO EXTERIOR

Dorion Soares está em contagem regressiva para a retomada dos negócios no exterior. O designer de joias e especialista em gemas já está com viagem programada para o final de setembro, onde se prepara para dar continuidade as operações do showroom em Nova York e Miami.

JANTAR DOS PADRINHOS

Andressa Hirle Crédito: All Live

Andressa Hirle se prepara para dizer “sim” a Josildo Amorim, no próximo dia 5, em uma cerimônia intimista em sua própria casa. No mesmo local, ela vai promover, na sexta-feira (28), o tradicional jantar dos padrinhos e contará com a presença da farmacêutica Raigna Vasconcelos.

TESTANDO!

Após a instalação de câmeras e monitores em todas as salas de aula e laboratórios, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci deu início na última semana aos testes dos equipamentos, realizando aulas com alguns professores diretamente da escola e transmissão on-line para os alunos. O objetivo é acertar todos os detalhes técnicos para uma possível volta ao formato presencial, que demandará o rodízio semanal de estudantes.

LIVE "O CARRO E A CIDADE"

o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) promove a live "O carro e a cidade: Como a forma urbana interfere na qualidade da rua para o pedestre", com a participação dos arquitetos e urbanistas Greg Repsold e Cynthia Marconsini, para tratar de projetos de mobilidade urbana e outros assuntos correlacionados. A arquitetura da mobilidade é uma expressão que coloca o arquiteto no centro dos debates sobre o trânsito, a cidade e o planejamento da locomoção urbana. Afinal, os profissionais de Arquitetura podem agregar um olhar sistematizado, contribuindo no planejamento das infraestruturas relacionadas à forma de deslocamento na cidade. A live acontece nesta quinta-feira (27), às 17h, pelo perfil @iabes.

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