Vacina, redução de mortes e transmissão: as boas notícias contra a Covid

Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Chamam a atenção os números crescentes de óbitos, índice de ocupação de leitos ou taxa de transmissão da doença. No entanto, nas últimas semanas, o comportamento do vírus no Estado atesta para um cenário de redução dos indicadores e avanços no combate à Covid-19. Além disso, testes com vacinas produzidas em várias partes do mundo começam a mostrar resultados positivos.

Para a pós-doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) , Ethel Maciel, as medidas de distanciamento social, suspensão de atividades escolares e restrições ao comércio ainda precisam ser mantidas.

"São boas notícias, mas ainda temos algumas coisas que não conseguimos explicar. Uma hipótese é a de que a gente pode estar com mais pessoas infectadas do que já foi identificado. O próximo delineamento do inquérito sorológico vai trazer uma noção maior da nossa realidade em relação a isso" Ethel Maciel - Epidemiologista

VACINA

Segundo o artigo, a mRNA-1273, como a vacina foi batizada, induziu resposta imunológica de combate ao Sars-CoV-2 nos 45 participantes do estudo. Anticorpos neutralizantes do novo coronavírus foram detectados por dois métodos em todas as pessoas imunizadas.

Os anticorpos são proteínas que o corpo produz ao entrar em contato com um microrganismo invasor, como um vírus. O corpo pode produzir diversos tipos de anticorpos, e alguns deles possuem ação neutralizante que combate o avanço de uma infecção.

Cientista, coronavírus, vacina, covid-19 Crédito: Pixabay

TAXA DE TRANSMISSÃO

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo tem apresentado queda , segundo levantamentos realizados por técnicos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A taxa é baseada em um cálculo que mede a velocidade em que o vírus se dissemina na população. A Grande Vitória chegou a registrar índice de transmissão de 0,92 no dia 26 de junho . Mas, após análise dos dados consolidados do Painel Covid-19, a taxa ficou em 1,09 para o mesmo dia.

Em 3 de abril, por exemplo, a taxa de transmissão da Grande Vitória era de 3,6. Ou seja, 10 pessoas contaminadas transmitiram para 36 (10 x 3.6) pessoas. Com a queda para 1,09, são 10 pacientes que contaminam 10 pessoas.

A redução da transmissão da Covid-19 na Grande Vitória já vinha sendo observada, mas um novo levantamento do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) conseguiu definir o momento em que a curva da doença começa a apontar para baixo: foi a partir do dia 11 de junho, após três semanas de estabilização.

REDUÇÃO DE MORTES

O Estado já havia registrado queda no número de mortes na semana passada , mas dias depois voltou a ficar no grupo dos que apresentavam estabilidade. Na terça-feira (14), no Espírito Santo e em outros 10 estados o número de mortes pelo novo coronavírus era considerado estável. Já nesta quarta-feira, a taxa de mortes caiu 24% em território capixaba e o Estado voltou para o grupo dos que apresentam tendência de queda.

OCUPAÇÃO DE LEITOS