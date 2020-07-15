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Coronavírus

Covid: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES é a menor em 45 dias

Nesta quarta-feira (15),  o Estado registrou marca de 78,13% de ocupação dos leitos de UTI. Percentuais menores só ocorreram no final do mês de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 20:29

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 20:29

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Covid: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES é a menor em 45 dias
Há pelo menos 45 dias o Espírito Santo não apresentava taxa de ocupação de leitos de UTI mais baixa do que a marcada desta quarta-feira (15), de 78,13%, segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Percentual menor do que este foi registrado  em 30 de maio, quando a taxa foi de 76,26%.
Também nesta quarta-feira o Estado atingiu o menor número diário de mortes causadas pela Covid-19 dos últimos dois meses: 14 óbitos foram registrados. No dia 16 de maio, um sábado, foram contabilizadas  11 mortes. 

OCUPAÇÃO DOS LEITOS

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado vinha atingindo níveis mais elevados, alcançando marcas próximas aos 87%.  Somente a Região Metropolitana teve registros ainda maiores, próximo aos 90%. O percentual vinha sendo reduzido pela Sesa com a criação de novos leitos a partir da compra de mais respiradores.
Nesta quarta-feira (15), segundo a atualização do Painel Covid-19, o Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus e 543 deles estão em uso. 
As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, apresentaram um índice de ocupação de 71,56%. No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 541 destes estão ocupados.
Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.084 estão em uso, o que representa um percentual de 74,71% de utilização.

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NÍVEIS ELEVADOS PARA LOCKDOWN

O monitoramento da taxa de ocupação de leitos de UTI é considerado importante e ponto de destaque dentro da Matriz de Risco do governo estadual. Uma taxa de ocupação superior a 91% no Espírito Santo pode levar ao bloqueio total dos municípios.
Trata-se do lockdown, expressão em inglês que define confinamento e impõe medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas.
Em decorrência das taxas elevadas da Região Metropolitana, onze municípios chegaram a ficar ameaçados de sofrerem restrições ainda mais severas de isolamento, o que acabou não acontecendo com a queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI.
Nesta quarta-feira (15), a  Região Metropolitana alcançou 82,92% dos leitos de UTI ocupados.  O maior índice ficou com a Região Central,  com 84,09% dos leitos de terapia intensiva sendo utilizados por pacientes da Covid-19 .

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