Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Covid: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES é a menor em 45 dias

OCUPAÇÃO DOS LEITOS

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado vinha atingindo níveis mais elevados, alcançando marcas próximas aos 87%. Somente a Região Metropolitana teve registros ainda maiores, próximo aos 90%. O percentual vinha sendo reduzido pela Sesa com a criação de novos leitos a partir da compra de mais respiradores.

Nesta quarta-feira (15), segundo a atualização do Painel Covid-19, o Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus e 543 deles estão em uso.

As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, apresentaram um índice de ocupação de 71,56%. No painel, constam 756 leitos de enfermaria, sendo que 541 destes estão ocupados.

Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.451 leitos e 1.084 estão em uso, o que representa um percentual de 74,71% de utilização.

NÍVEIS ELEVADOS PARA LOCKDOWN

Trata-se do lockdown, expressão em inglês que define confinamento e impõe medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas.

Em decorrência das taxas elevadas da Região Metropolitana, onze municípios chegaram a ficar ameaçados de sofrerem restrições ainda mais severas de isolamento, o que acabou não acontecendo com a queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI.