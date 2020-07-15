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Natural de Nova Venécia

Bispo capixaba, Dom Ailton Menegussi contrai coronavírus no Ceará

Natural de Nova Venécia, o religioso é  bispo de Crateús (CE); ele afirmou que segue o tratamento em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:31

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:31

Natural de Nova Venécia, Dom Ailton Menegussi, bispo no Ceará
Natural de Nova Venécia, Dom Ailton Menegussi, bispo no Ceará Crédito: Divulgação
O bispo da Diocese de Crateús, interior do Ceará, Dom Ailton Menegussi, 57 anos, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi repassada oficialmente, na noite desta terça-feira (15), por meio de carta aos fiéis.  O religioso é capixaba,  natural de Córrego das Flores, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. 
Dom Ailton se disse surpreso com o resultado, pois não apresentou muitos sintomas da doença, apenas uma tosse fraca e esporádica. Ele afirmou que segue o tratamento em isolamento domiciliar.

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Segundo o bispo, os primeiros exames laboratoriais e de imagem já foram feitos, não apontando para quadros mais graves. "Estou confiante no Senhor Jesus, o Médico dos Médicos, e desde já, agradecido aos profissionais de saúde que estão acompanhando-me com toda solicitude, afirmou.
Além disso, o religioso expressou preocupação em ter contaminado outras pessoas: Lamento, profundamente, pela possibilidade de, mesmo sem qualquer intenção, ter contaminado alguém que tenha se aproximado de mim nestes últimos dias.

TRAJETÓRIA 

Dom Ailton nasceu no dia 05 de novembro de 1962, na comunidade do Córrego das Flores, em Nova Venécia. Segundo a diocese em que atua, foi ordenado padre em  1998, em São Mateus. Em novembro de 2013, o Papa Francisco o nomeou 3º bispo da Diocese de Crateús. Em de janeiro de 2014, assumiu a condução da diocese cearense. 

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