Bispo capixaba, Dom Ailton Menegussi contrai coronavírus no Ceará

O bispo da Diocese de Crateús, interior do Ceará, Dom Ailton Menegussi, 57 anos, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi repassada oficialmente, na noite desta terça-feira (15), por meio de carta aos fiéis. O religioso é capixaba, natural de Córrego das Flores, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Dom Ailton se disse surpreso com o resultado, pois não apresentou muitos sintomas da doença, apenas uma tosse fraca e esporádica. Ele afirmou que segue o tratamento em isolamento domiciliar.
Segundo o bispo, os primeiros exames laboratoriais e de imagem já foram feitos, não apontando para quadros mais graves. "Estou confiante no Senhor Jesus, o Médico dos Médicos, e desde já, agradecido aos profissionais de saúde que estão acompanhando-me com toda solicitude, afirmou.
Além disso, o religioso expressou preocupação em ter contaminado outras pessoas: Lamento, profundamente, pela possibilidade de, mesmo sem qualquer intenção, ter contaminado alguém que tenha se aproximado de mim nestes últimos dias.
TRAJETÓRIA
Dom Ailton nasceu no dia 05 de novembro de 1962, na comunidade do Córrego das Flores, em Nova Venécia. Segundo a diocese em que atua, foi ordenado padre em 1998, em São Mateus. Em novembro de 2013, o Papa Francisco o nomeou 3º bispo da Diocese de Crateús. Em de janeiro de 2014, assumiu a condução da diocese cearense.