Bispo capixaba, Dom Ailton Menegussi contrai coronavírus no Ceará

Natural de Nova Venécia, Dom Ailton Menegussi, bispo no Ceará Crédito: Divulgação

O bispo da Diocese de Crateús, interior do Ceará, Dom Ailton Menegussi, 57 anos, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi repassada oficialmente, na noite desta terça-feira (15), por meio de carta aos fiéis. O religioso é capixaba, natural de Córrego das Flores, em Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo.

Dom Ailton se disse surpreso com o resultado, pois não apresentou muitos sintomas da doença, apenas uma tosse fraca e esporádica. Ele afirmou que segue o tratamento em isolamento domiciliar.

Segundo o bispo, os primeiros exames laboratoriais e de imagem já foram feitos, não apontando para quadros mais graves. "Estou confiante no Senhor Jesus, o Médico dos Médicos, e desde já, agradecido aos profissionais de saúde que estão acompanhando-me com toda solicitude, afirmou.

Além disso, o religioso expressou preocupação em ter contaminado outras pessoas: Lamento, profundamente, pela possibilidade de, mesmo sem qualquer intenção, ter contaminado alguém que tenha se aproximado de mim nestes últimos dias.

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