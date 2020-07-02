Médico que deixou a profissão será ordenado padre em Vitória

“É muito temporário o benefício que o médico produz na vida de uma pessoa e se eu fosse padre eu poderia chegar para essa pessoa e dizer: ‘fulano de tal eu te absolvo de seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. E aí podia dispensar todo mundo, cardiologista, infectologista. Não tem comparação. Foi isso que eu senti e me moveu a procurar o sacerdócio’”, explica Passamani, que será ordenado sacerdote com outros cinco diáconos da arquidiocese.