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Leonel Ximenes

Médico que deixou a profissão será ordenado padre em Vitória

Ricardo Passamani exerceu a Medicina durante um ano e meio, mas a vocação religiosa foi mais forte

Públicado em 

02 jul 2020 às 16:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ricardo Passamani ergue o Evangelho durante missa na Catedral de Vitória
Ricardo Passamani ergue o Evangelho durante missa na Catedral de Vitória Crédito: Divulgação
Apesar de jovem, Ricardo Passamani pode dizer que já experimentou, ou está experimentando, duas importantes vocações em sua vida. Aos 33 anos de idade, esse capixaba de Conceição da Barra já trabalhou como médico, mas, no próximo dia 25, vai fazer uma entrega definitiva à sua vocação religiosa: sim, o atual diácono da Igreja Católica será ordenado padre na Arquidiocese de Vitória.
Em entrevista à CBN, há quase seis anos, Passamani contou que exerceu a profissão de médico por um ano e meio e cursou seis meses de residência médica em Infectologia. A partir daí, a mudança profunda em sua vida aconteceu quando decidiu seguir sua vocação e se tornar padre.
“É muito temporário o benefício que o médico produz na vida de uma pessoa e se eu fosse padre eu poderia chegar para essa pessoa e dizer: ‘fulano de tal eu te absolvo de seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. E aí podia dispensar todo mundo, cardiologista, infectologista. Não tem comparação. Foi isso que eu senti e me moveu a procurar o sacerdócio’”, explica Passamani, que será ordenado sacerdote com outros cinco diáconos da arquidiocese.
O diácono provisório (é essa a expressão usada pela Igreja Católica) conta que o desejo de ser padre ficou ainda mais forte após ler o livro “Por Que Ser Católico?”, do professor Felipe Aquino, ligado à Renovação Carismática Católica. Além disso, Passamani afirma que, durante o tempo que passou no Hospital das Clínicas, em Vitória, lamentou nunca ter visto um sacerdote visitar um doente para dar a unção, “provavelmente porque há poucos padres, ou porque os doentes não os chamam”.

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Após terminar a faculdade de Medicina, Passamani começou a trabalhar em um posto de saúde em Itaúnas, no Norte do Estado. Na unidade de saúde, ele disse que no contato diário com as pessoas percebia que todas, ou a maioria delas, para completar seu tratamento, necessitava de algo que, na visão dele, só a religião católica poderia dar. O futuro sacerdote cita, por exemplo, o sacramento da confissão.
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Percebendo essa necessidade espiritual dos seus pacientes, o jovem médico recorda que os encaminhava ao padre de Conceição da Barra pedindo que ele atendesse o doente em confissão. Esse sacramento, de acordo com Passamani, ajudava efetivamente na melhora espiritual e clínica das pessoas.
Ricardo Passamani (agachado, à esquerda) com os demais diáconos que serão ordenados padres
Ricardo Passamani (agachado, à esquerda) com os demais diáconos que serão ordenados padres Crédito: Seminário Nossa Senhora da Penha/Facebook
Passamani, aos 22 anos de idade, planejou casar-se com uma evangélica, mas acabou desistindo por influência da sua mãe, que o despertou mais fortemente para o catolicismo, sua religião de batismo.
“Uma vez tendo me apaixonado, não por Jesus Cristo de quem eu já era discípulo, mas me apaixonado pela Igreja por ele fundada, que era a parte que eu não conhecia, eu comecei a me dedicar demais ao estudo da doutrina da Igreja Católica. A religião foi tomando um espaço muito grande na minha vida”, lembra Passamani, em entrevista , em entrevista ao site da Arquidiocese de Vitória,

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Daqui a pouco mais de três semanas, na Catedral de Vitória, toda essa bonita trajetória vocacional de Ricardo Passamani será coroada com sua ordenação sacerdotal . A partir daí, de certa forma, ele vai continuar a ser médico. Médico de almas.

Cerimônia não terá público por causa da pandemia

A ordenação presbiteral dos seis diáconos será realizada no dia 25 de julho, às 9h, na Catedral de Vitória, em cerimônia presidida pelo arcebispo d. Dario Campos. Por causa das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia do coronavírus, não haverá presença de público. A cerimônia será transmitida ao vivo pela Rádio América e pelo canal da Catedral Metropolitana no YouTube.

Ordenação do padre Ricardo Passamani

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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