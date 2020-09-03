Famosa marca de cachaça do ES recebe visita de degustador europeu

Adwalter Menegatti, dono da Cachaça Santa Terezinha Crédito: divulgação

A cachaça Santa Terezinha, localizado nas montanhas capixabas, está entre os roteiros selecionados para visitação pelo renomado organizador dos Festivais de Rum e Cachaça de Londres, Leszek Wedzicha. O profissional quer conhecer ao vivo trabalho desenvolvido pela marca capixaba. Ele está no Brasil para uma extensa agenda de visitas em São Paulo, com passagem pelo alambique e loja conceito da Santa Terezinha nos dias 11 e 12 de setembro.

A cachaça capixaba Santa Terezinha, produzida há oito décadas pela família Menegatti, já possui presença destacada no mercado internacional de destilados. A vinda de Leszek Wedzicha coroa este momento de boa receptividade da marca na Europa. No Brasil, a bebida também frequenta importantes restaurantes e bares locais e nacionais.

O sucesso da Santa Terezinha deve-se à sua produção essencialmente artesanal, feitas em pequenos lotes, utiliza cana de açúcar nativa e orgânica, sem queima no corte, destilada em alambique de cobre aquecido com fogo direto à lenha. Este processo garante a cada rótulo de cachaça, uma característica bastante singular, com gosto suave, um cheirinho macio de cana que desce redondinho pela garganta, enxugando o caminho sem deixar gosto amargo na boca.

Tais predicados renderam à família Menegatti, a Medalha de Ouro no International Taste & Quality Institute Brussels, com 95 pontos, em 2014, na Bélgica, dentre vários outros no Brasil. A marca Santa Terezinha possui rótulos de cachaças brancas e envelhecidas em madeiras brasileiras, norte-americanas e europeias. A edição de Carvalho Americano teve a maior pontuação na feira Expocachaça de 2107, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Para o cachaceiro Adwalter Menegatti, produtor da cachaça Santa Terezinha, a visita de Leszek Wedzicha contribui para o posicionamento do Espírito Santo entre os alambiques produtores de cachaça de qualidade no Brasil. “A Europa corresponde a cerca de 40% da exportação de cachaças brasileiras. Ter um alambique capixaba na rota dos destinos visitados por um grande promotor de eventos de degustação de cachaças europeu é importante para fomentar o setor e difundir o Estado”.

ANIVERSÁRIO

Rafaella, Ricardo Abelha, Enrico e Enza Camata: celebrando o 1º aniversário de Enrico, enquanto esperam a chegada de Antonela para janeiro. Crédito: Camilla Baptistin

PARTIU, ITAÚNAS!

Kamilla Benjamim, que comanda a Pousada Ka 347, em Itaúnas, está operando no novo normal. Com isso, as condutas de segurança e higienização foram intensificadas por meio de um protocolo criado para cuidar da saúde e bem-estar dos visitantes e colaboradores.

ENSAIO FOTOGRÁFICO

A miss ES Stephany Pim faz pose para ensaio de marca de moda praia Crédito: Camilla Baptistin

SEGREDO DA NORMALIDADE

Embora a defasagem tecnológica do Brasil seja preocupante, há luz no fim do túnel para este grave cenário. Um exemplo está no episódio vivenciado pelo empresário Alexandre Schubert, diretor da VTO Polos Empresariais, em visita que fez a Benteler Sistemas Automotivos, maior empresa de autopeças do mundo, inaugurada em agosto, em um de seus loteamentos industriais, localizado em Recife. Na visita, chamou a atenção de Schubert dois momentos opostos, mas de igual relevância. Ao mesmo tempo em que viu sofisticadas peças de carro sendo feitas em impressoras 3D, viu dezenas de trabalhadores egressos de plantações de cana, sendo treinados e integrados às modernas áreas de produção da empresa, em funções que darão a eles consistente crescimento profissional. “A inserção do trabalhador brasileiro no novo mercado de trabalho passa, sem dúvida, pela educação profissional e convívio com novos cenários. Formar e coexistir em meio as diferenças é o segredo da modernidade”, afirma Schubert.

PARCERIA PELO BEM

Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha, se uniu ao Instituto Unimed Vitória, e junto com o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, lançou uma campanha, que será realizada durante todo o mês de setembro, em prol do Instituto Viva Vida. Fundado pelo ex-atleta da seleção brasileira de basquetebol, Luiz Felipe Azevedo, o instituto atende 650 crianças e adolescentes, que além de acesso a diferentes esportes, contam com reforço escolar, acompanhamento psicossocial e uma equipe multidisciplinar com nutricionista, pedagogo e assistente social, para apoio em diferentes áreas.

A ação, 100% on-line, estimula as pessoas a doarem qualquer quantia via PicPay do Instituto Viva Vida, que irá reverter todo o valor arrecado na compra de cestas básicas para distribuir para as famílias das crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Capixaba radicada no Distrito Federal, Alessandra Seadi veio comemorar seus 50, em Vitória, e ganhou de presente um ensaio fotográfico produzido pela amiga Stella Miranda. Crédito: Mônica Zorzanelli

EDITORA CAPIXABA