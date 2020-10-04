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Renata Rasseli

Escritora do ES lança livro sobre autoconhecimento e amor-próprio

A escritora e ativista Michele Pin criou o canal virtual “Help in Love”, onde escreve e ajuda mulheres a se entenderem e a buscar soluções práticas para os seus desafios amorosos

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Escritora e ativista Michele Pin
Escritora e ativista Michele Pin Crédito: Divulgação
Você conhece e ama a si mesmo? Essa parece uma questão simples, mas nem todo mundo tem se valorizado tanto quanto deveria. Para a escritora e ativista Michele Pin, os sentimentos de autoconhecimento e amor-próprio são essenciais na vida pessoal, profissional e afetiva de qualquer ser humano. A capixaba criou em 2014 o canal virtual “Help in Love”, onde escreve e ajuda mulheres a se entenderem e a buscar soluções práticas para os seus desafios amorosos.
Durante cinco anos de aconselhamentos, ela recebeu mais de 60 mil pedidos de ajuda por e-mail, e identificou que uma das maiores causas de relacionamentos abusivos era a falta de amor-próprio. Foi assim que Michele decidiu ir mais a fundo e, com todo esse material de pesquisa, escreveu o “Desafio do amor-próprio”, um manual prático para se chegar ao autoconhecimento e consequentemente ao seu amor-próprio.
No livro, a leitora vai encontrar ferramentas necessárias para alcançar e elevar a sua autoestima. “É uma leitura leve, gostosa, e prática indicada para todas as idades. Eu demonstro que você não precisa ser outra pessoa para se amar, só precisa se conhecer e se valorizar, estando dentro de um relacionamento amoroso ou não. Quero que se sinta a pessoa mais especial que já conheceu”, afirma a escritora.
Ex-modelo internacional e madrinha da Subsecretaria de Políticas Públicas para a mulher do Rio de Janeiro (SUBPPM-RJ) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Michele Pin já lançou o seu primeiro livro nas cidades de São Paulo e Rio, onde reside. Em breve, ela virá ao Estado para uma noite de autógrafos.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Denise Póvoa e aniversariante Fernanda Prates
Denise Póvoa e aniversariante Fernanda Prates: celebrando 45 anos! Crédito: Cloves Louzada

CERVEJA PERSONALIZADA

O pub Motor Rockers tem agora uma cerveja para chamar de sua! Trata-se de uma versão exclusiva da Indian Pale Ale (IPA). Quem assina a alquimia do sabor dessa bebida é ninguém menos que a Convento Cervejaria, que tem como sócios Léo Leal e Anderson Albuquerque.

BATIZADO

Diego Lobato anuncia que o batizado de novos harleyros está de volta aos sábados em sua concessionária de motos na Enseada do Suá. O retorno acontece neste fim de semana, com o tradicional café da manhã e música ao vivo. A confraternização seguirá todas as medidas de segurança necessárias como o uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

QUERIDA DE RR

Flávia Dalla
Flávia Dalla Crédito: Cacá Lima

NOVA COLEÇÃO

A empresária e fashionista Dani Barreto se prepara para lançar mais uma novidade no mercado da moda. É a coleção La Bella Itália, em que ela apresenta uma linha de calçados autoral com design exclusivo. A Itália e o verão no país europeu são as inspirações para as 28 criações que ganharam o nome de cidades italianas, como: Capri, Sardenha, Genova, Veneza, Amalfi, dentre outras. “Temos os tamancos e flats metalizadas como grandes destaques desta coleção. Além disso, a cartela de cor aplicada nos modelos compreende das candy colors aos tons fortes e metalizados, como verde kiwi, roxo, lilás”, adianta.

OBRA NO BARRO VERMELHO

Camila Menezes está à frente do novo empreendimento da Empar em parceria com a Metron no Barro Vermelho. As obras do Golden estão sendo iniciadas e o projeto promete levar para região, que já é a queridinha da ilha, requinte e modernidade. Camila está cuidando pessoalmente de todos os detalhes, como acabamento, itens de tecnologia e automação e a implantação de alguns serviços como free tools e guarda-entrega para os moradores.

ENSAIO

Martha Versiani
Martha Versiani veste look Libanesa Tecidos e estilista Josué Vasconcelos Crédito: Cacá Lima

EMOÇÕES AFETAM A PELE

A pele é um dos órgãos mais vulneráveis às nossas emoções e o estresse e a ansiedade são grandes desencadeadores de doenças como vitiligo, psoríase, dermatite, acne, urticária, herpes e queda de cabelo. Denominadas doenças psicossomáticas, esses problemas causados pelo emocional devem ser avaliadas de forma individual e, segundo a dermatologista Irene Baldi, além do tratamento dermatológico que deve ser feito na pele, também recomenda-se que haja um suporte emocional para o paciente.

FOLGA

Izabella Peruchi e Arthur Gasperazzo
Izabella Peruchi e Arthur Gasperazzo: em momento de folga após agenda lotada de atendimento exclusivo em São Paulo. O sucesso dos procedimentos foi tanto que já tem convite para atendimento exclusivo em Santiago. Crédito: Guilherme Vargas

DECOR DE NATAL

Cris Carvalho inaugurou nesta sexta-feira, dia 2, a  loja Natal Nobre. Este ano, a loja natalina será exclusividade do Shopping Vila Velha e contará com um espaço muito mais amplo. Serão 300m² de muita sofisticação e brilho nos artigos decorativos de Natal. “Pensamos em concentrar toda a decoração em um único lugar para garantir melhor mobilidade entre nossos clientes e, para isso, teremos um espaço muito maior, obedecendo todas as normas e orientações de saúde para segurança de todos”, afirma a empresária.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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