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Renata Rasseli

Thiaguinho e Dilsinho lançam "Pé na Areia" no verão 2021 de Guarapari

Se liberado pelas autoridades sanitárias, o  show inédito será apresentado no dia 1° de janeiro de 2021, no  Cafe de La Musique Guarapari

Públicado em 

04 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Thiaguinho leva o seu
Thiaguinho Crédito: Felipe Lima/Divulgação
Queridinho dos capixabas, o cantor Thiaguinho promete repetir o sucesso da turnê "Tardezinha" com o novo “Pé na Areia”, ao lado de Dilsinho. Se autorizado pelas autoridades sanitários, o show inédito será apresentado no dia 1º de janeiro de 2021, no Cafe de la Musique Guarapari. 
Cantor Dilsinho
Cantor Dilsinho Crédito: Lucio Luna/Divulgação
O projeto "Pé na Areia" é de sociedade de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti (Cafe de la Musique), Marcio Ribeiro e Mateus Carvalho (Booa Produções), Toninho Boechat e Marcio Rodrigues (Aquarius Produções), que se uniram para realizar o evento em área verde cercada pelo mar, com os cantores apresentando seus maiores sucessos.

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REDE MERIDIONAL APOIA OUTUBRO ROSA

No Outubro Rosa, a Oncologia Meridional lançou uma campanha para que as mulheres possam se cuidar e ajudar a cuidar umas das outras. A ação traz influenciadoras capixabas para falar sobre a importância do autoexame, visitas ao ginecologista e realização de exames periódicos. Além disso, também divulgam os valores promocionais da mamografia nos hospitais Meridional Praia da Costa e São Mateus durante todo o mês para que mais mulheres possam ser atendidas. Outro ponto importante é que cada influenciadora escolhe uma amiga, entrega a ela a camiseta da campanha e a desafia a compartilhar as informações em seus perfis sociais, criando uma verdadeira rede de apoio e informação entre amigas, irmãs, mães, seguidoras, companheiras, colegas de trabalho, entre outras.

AUTONOMIA PARA OS PEQUENOS

Flávia Agnoletto e Leonardo Pagoto com a pequena Sofia, em seu quarto decorado pela arquiteta Valeria Torezani
Flávia Agnoletto e Leonardo Pagoto com a pequena Sofia, em seu quarto decorado pela arquiteta Valeria Torezani Crédito: Catarine Bravin
A tendência dos quartos montessorianos está cada vez mais presente na escolha dos papais na hora de decorar o ambiente para as crianças. O método prioriza um espaço com autonomia, liberdade e segurança, a partir da aplicação de móveis e objetos na altura dos olhos da criança. Alguns destaques são: a cama baixa (colchão no chão), brinquedos ao alcance dos pequenos , uso de espelhos para o seu reconhecimento e barra fixa para ajudar na locomoção.
Recentemente, a arquiteta Valeria Torezani trabalhou com um projeto neste formato para o quarto da pequena Sofia, a pedido dos papais Flávia Agnoletto e Leonardo Pagoto. “É uma tendência para o espaço dos pequenos, realmente, devido à importância deste perfil de projeto para o desenvolvimento e crescimento da criança", comenta. Depois de tudo pronto, com um mês da baby, a fotógrafa Catarine Bravin fez um ensaio da família no novo espaço.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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