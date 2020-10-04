Thiaguinho e Dilsinho lançam "Pé na Areia" no verão 2021 de Guarapari

Thiaguinho Crédito: Felipe Lima/Divulgação

Cantor Dilsinho Crédito: Lucio Luna/Divulgação

O projeto "Pé na Areia" é de sociedade de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti (Cafe de la Musique), Marcio Ribeiro e Mateus Carvalho (Booa Produções), Toninho Boechat e Marcio Rodrigues (Aquarius Produções), que se uniram para realizar o evento em área verde cercada pelo mar, com os cantores apresentando seus maiores sucessos.

REDE MERIDIONAL APOIA OUTUBRO ROSA

No Outubro Rosa, a Oncologia Meridional lançou uma campanha para que as mulheres possam se cuidar e ajudar a cuidar umas das outras. A ação traz influenciadoras capixabas para falar sobre a importância do autoexame, visitas ao ginecologista e realização de exames periódicos. Além disso, também divulgam os valores promocionais da mamografia nos hospitais Meridional Praia da Costa e São Mateus durante todo o mês para que mais mulheres possam ser atendidas. Outro ponto importante é que cada influenciadora escolhe uma amiga, entrega a ela a camiseta da campanha e a desafia a compartilhar as informações em seus perfis sociais, criando uma verdadeira rede de apoio e informação entre amigas, irmãs, mães, seguidoras, companheiras, colegas de trabalho, entre outras.

AUTONOMIA PARA OS PEQUENOS

Flávia Agnoletto e Leonardo Pagoto com a pequena Sofia, em seu quarto decorado pela arquiteta Valeria Torezani Crédito: Catarine Bravin

A tendência dos quartos montessorianos está cada vez mais presente na escolha dos papais na hora de decorar o ambiente para as crianças. O método prioriza um espaço com autonomia, liberdade e segurança, a partir da aplicação de móveis e objetos na altura dos olhos da criança. Alguns destaques são: a cama baixa (colchão no chão), brinquedos ao alcance dos pequenos , uso de espelhos para o seu reconhecimento e barra fixa para ajudar na locomoção.