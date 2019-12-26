Thiaguinho realiza sua última 'Tardezinha' em Guarapari

Thiaguinho leva o seu "Tardezinha" para Guarapari nesta sexta-feira (27) Crédito: Felipe Lima/Divulgação

Após três anos de sucesso absoluto, mais de 200 apresentações, 50 cidades e ingressos esgotados, Thiaguinho resolveu dar uma pausa por tempo indeterminado no projeto Tardezinha. Portanto, a apresentação desta sexta (27), em Guarapari, terá um tom nostálgico de despedida para os capixabas.

"Esse projeto começou pequeno, descontraído e acabou tomando proporções que eu nem imaginava (risos). Era para ser uma reunião de amigos aos domingos para cantar músicas afetivas e se tornou uma festa conhecida no país todo. As pessoas se identificam e fazem do 'Tardezinha' uma alegria em forma de evento", resumiu a festa o pagodeiro, sempre com carinho, durante bate-papo com o Divirta-se para falar sobre o encontro, que acontece no Siribeira Iate Clube, a partir das 16h30.

Ao conversar com o ex de Fernanda Souza, uma pergunta não sai da cabeça: por que acabar com uma atração tão querida pelos fãs? "Estamos finalizando esse projeto para que tenhamos tempo de seguir com novos rumos na carreira. Vamos tocar a turnê de Vibe, nosso novo disco. Foi um álbum muito gostoso de se produzir. Meu plano é divulgá-lo por todo o país e trabalhar bem com cada faixa que formos lançando", adianta.

Por falar em "Vibe", o EP, disponível nas redes sociais há cerca de dois meses, já conta com vários hits adorados pelos seguidores do cantor, como "De 0 A 100", "Vixe" e "Coração de Casal". Abaixo, veja o clipe de "De 0 a 100".

Voltando ao "Tardezinha", a apresentação de Guarapa contará com uma edição Surreal, que possui maior duração e várias ações beneficentes. Para esse momento de despedida, criou-se também um novo selo, o Tardezinha Do Bem. No Estado, será obrigatória a doação de 1kg de alimento não perecível.

A produção também pretende calcular a quantidade de CO² emitida pelo evento e deve compensar a poluição com o plantio de árvores. Para finalizar, a festa não vai utilizar copos e canudos descartáveis e todo o lixo será separado para reciclagem.

AMOR PELO SAMBA

A festa contará com um palco em 360°, considerado mais intimista. Além disso, o grande charme da noite é um tributo aos clássicos do samba e do pagode das décadas de 1990 e dos anos 2000. A homenagem pegou e acredito que foi a grande responsável por todo o sucesso da turnê. A ideia desse projeto veio exatamente por que fazíamos isso no dia a dia e percebemos que as pessoas gostavam também. O 'Tardezinha' não tem repertório definido. Quem manda é o público. Escolhemos juntos quais as músicas que serão cantadas", afirma o artista, que lançou dois álbuns relacionados à iniciativa: Tardezinha e Tardezinha  Volume 2. Abaixo, veja o clipe de uma das faixas que normalmente são cantadas no show, "Domingando".

Os fãs do pagodeiro, porém, não terão muito tempo para sentir saudades. Em breve, "Tardezinha" ganha um especial em formato de minissérie na Globoplay. Serão quatro episódios contendo imagens dos shows, bastidores e depoimentos de artistas que participaram do projeto. "É uma emoção ter essa a história tão importante eternizada na TV. Fico feliz em poder compartilhar cada detalhe com todos os fãs de uma forma tão profunda como a de uma série", suspira, com muita empolgação.

Sobre o fato de ser um artista negro que faz (muito) sucesso em um país ainda marcado pelo racismo, Thiaguinho responde em tom ativista. "A representatividade é muito importante. Fico feliz e lisonjeado em poder ser um espelho para pessoas que, como eu, tem sonhos para realizar", complementa.

TARDEZINHA