Réveillon de Guriri vai ter trios elétricos e shows nacionais

A cidade de São Mateus, no Norte do Estado, vai receber 2020 com muita música. Em Guriri, principal balneário do município, serão 15 minutos de queima de fogos, além de dois trios elétricos e 19 atrações musicais. A festa começa já na próxima sexta-feira (27).
A programação conta com bandas locais e atrações regionais e nacionais a cantora sertaneja Mariana Fagundes e o ex-vocalista do Terra-Samba, Reinaldinho. O evento é realizado pela prefeitura em parceria com a Associação de Bartenders, Artesãos e Vendedores Ambulantes do Município de São Mateus (Abavam). Para garantir a segurança dos turistas, o policiamento preventivo da Polícia Militar será reforçado e contará com equipes particulares durante os dias de festa.
Neste ano, para quem gosta de esportes, uma arena foi montada na praia onde acontecerão disputas de futebol de areia, handebol, redinha, futevôlei e frescobol, com a participação de atletas de várias regiões do país. Fora da Arena, estão confirmados circuito de kart, passeio ciclístico, remada de caiaque, trilhas ecológicas e outras atrações.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
27/12 - (Sexta-feira)
- 21h: Banda Fuzarca
- 23h: Mariana Fagundes (Elétrico)
- 01h: Banda Black Out
28/12 - (Sábado)
- 21h: Banda Long Dong
- 23h: Banda Pancanejo
- 01h: Chocolate & Cia
29/12 - (Domingo)
- 17h: Banda Oz Mannoz
- 21h: Banda Sambolada
- 23h: Reinaldinho (Ex-terra Samba)
- 01h: Banda Planeta Banana
30/12 - (Segunda-feira)
- 21h: Banda Swing Battifun
- 23h: Izy Monteiro
- 01h: Love Beat
31/12 - (Terça-feira)
- 21h: Banda Mano Ghetto
- 23h: Boyzinho O Rei Da Bregadeira
- 00h: Queima De Fogos
- 01h: Baroas Da Pisadinha
01/01 - (Quarta-feira)
- 17h: Dig Black
- 19h: Fernanda Pádua