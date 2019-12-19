Ano Novo terá queima de fogos de 15 minutos na praia de Guriri

Haverá queima de fogos e shows musicais na praia de Guriri e em outros pontos turísticos da cidade Crédito: Prefeitura de São Mateus / Divulgação

Com a estimativa de receber cerca de 200 mil pessoas, a Prefeitura de São Mateus , na região Norte do Estado, está preparando uma grande festa para receber 2020. Na praia de Guriri, a mais movimentada do município, serão 15 minutos de queima de fogos.

Segundo a prefeitura, a programação de fim de ano na cidade começará na sexta-feira, dia 27 de dezembro e seguirá até o dia 1º de janeiro. Serão seis dias de festa com atrações musicais nacionais como Reynaldinho (ex-Terra Samba), Boyzinho o Rei da Bregadeira e Mariana Fagundes, além de bandas regionais. A programação completa com todos os shows ainda não foi divulgada.

A festa de réveillon é realizada pela prefeitura em parceria com a Associação dos Bartendes, Artesãos e Vendedores Ambulantes do Município de São Mateus (Abavam). Neste ano, serão dois trios elétricos e uma área exclusiva para carros de som.