Ano Novo terá queima de fogos de 15 minutos na praia de Guriri

Com a estimativa de receber cerca de 200 mil pessoas, a Prefeitura de São Mateus, na região Norte do Estado, está preparando uma grande festa para receber 2020. Na praia de Guriri, a mais movimentada do município, serão 15 minutos de queima de fogos.
Segundo a prefeitura, a programação de fim de ano na cidade começará na sexta-feira, dia 27 de dezembro e seguirá até o dia 1º de janeiro. Serão seis dias de festa com atrações musicais nacionais como Reynaldinho (ex-Terra Samba), Boyzinho o Rei da Bregadeira e Mariana Fagundes, além de bandas regionais. A programação completa com todos os shows ainda não foi divulgada.
A festa de réveillon é realizada pela prefeitura em parceria com a Associação dos Bartendes, Artesãos e Vendedores Ambulantes do Município de São Mateus (Abavam). Neste ano, serão dois trios elétricos e uma área exclusiva para carros de som.
Além da praia de Guriri, a novidade deste ano será a queima de fogos com atrações musicais em pontos turísticos da cidade, como Barra Nova Norte, Barra Nova Sul, Campo Grande, Urussuquara, Nativo, Sítio Histórico Porto de São Mateus e Pedra Dágua. Em todos os locais a segurança será reforçada para garantir a tranquilidade da festa.