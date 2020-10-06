Museu do ES vai debater futuro de feiras, bienais e espaços de arte

Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas. Crédito: Foto por Vixfly Drones

A 4ª edição dos Encontros com a Arte Contemporânea, evento promovido pelo Museu Vale, vai reunir virtualmente grandes nomes para debater sobre museus, feiras e bienais de arte.

A cada terça-feira, nos dias 6, 13 e 20 de outubro, sempre a partir das 20h, será possível acompanhar especialistas como Marcelo Araújo, diretor do Instituto Moreira Salles; Eduardo Saron, dirigente do Itaú Cultural e diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo; e Paulo Miyada, curador-adjunto da Bienal de São Paulo e curador-chefe do Instituto Tomie Ohtake. Também participam dos debates, o diretor de difusão cultural Alex Calheiros, a fundadora da feira SP-Arte, Fernanda Feitosa, e o artista Waltércio Caldas.

O propósito da reflexão é, por um lado, pensar como essas instituições contribuem tanto para a formação de um público especializado, quanto promovem amplo acesso à arte para diversos grupos sociais; e, por outro lado, considerar como elas estão enfrentando a atual ausência de público, devido à pandemia do novo coronavírus, e quais são as transformações que esse cenário pode proporcionar aos espaços dedicados à arte.

A mediação ficará a cargo do filósofo Fernando Pessoa, organizador do evento. Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale e diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale e Ronaldo Barbosa, diretor do museu, farão a abertura do evento online.

O acesso é pelo site do museu (www.museuvale.com). Não é preciso fazer inscrição.

CASAMENTO CIVIL

Casamento civil de Rodrigo Schwab Rasseli e Larissa Assis Rasseli: o casamento religioso será no sábado (09), na Catedral de Vitória, e recepção no Le Buffet Master Crédito: Divulgação

SETEMBRO DE RECORDES

O mês de setembro foi de marcas importantes no Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho, em Aracruz. Foram registrados dois recordes de movimentação no embarque de um só navio. O primeiro recorde foi no dia 26 de setembro, com o embarque de 58.300 toneladas de celulose no navio Grandis, e o segundo recorde do mês foi no dia 30, com 58.800 toneladas embarcadas no navio Robusta. Até então, a maior quantidade já embarcada em um mesmo navio era 57.754 toneladas, em agosto de 2019. Além da excelência na operação, contribuíram para o alcance dessas marcas o fato de o porto ter operado com navios de maior capacidade de carga e a eficiência no planejamento das operações.

ANIVERSÁRIO

Denise Póvoa e a filha Nina: 7 anos de festa Crédito: Camilla Baptistin

BEM-ESTAR EM CASA

Bike station, mini horta e picnic park são alguns espaços que a MZI Incorporadora planejou no novo empreendimento que está lançando em Jardim Camburi. Rachel Menezes conta que além da localização privilegiada do Uniplace, o projeto foi idealizado com arquitetura moderna, área de lazer na cobertura e detalhes que buscam proporcionar bem-estar e comodidade aos moradores.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Natália Aliani celebrou idade nova com a família e amigos, na Praia de Camburi Crédito: Monica Zorzanelli/Arthur Louzada

ACAPS PROMOVE PALESTRA SOBRE A NOVA LEI GERAL DE DADOS

Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos associados e orientá-los quanto ao cumprimento das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que acaba de entrar em vigor, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) promove no próximo dia 14, às 15h, um encontro on-line para tratar do assunto. O evento será transmitido pela plataforma Zoom e terá palestra do especialista em Segurança da Informação, Gilberto Sudré, e do advogado, atuante na área de Direito Digital com ênfase em LGPD, Dr. Gustavo Martinelli.

Os palestrantes irão apresentar os aspectos legais e práticos da legislação, sancionada em 2018, e que regulamenta o uso de dados pessoais pelas empresas, com objetivo de proporcionar maior segurança e controle das informações de clientes, colaboradores e fornecedores. “É de extrema importância que as empresas se preparem para as novas obrigações, adequando seus sistemas e processos internos. Por isso, programamos essa palestra com especialistas para nortear os empresários e gestores supermercadistas”, afirma o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

AMIGAS

Rebeca Epichin, Carol Avanza, Suzane Emmerich e Bebel Lobo: celebrando a amiga Natália Aliani! Crédito: Monica Zorzanelli/Arthur Louzada

EMPREENDEDORISMO PARA OS TEENS

Arthur Galvão, mentor em Marketing de Percepção, recebe Elaine Lima, diretora-executiva da Junior Achievement no Espírito Santo (JAES) na próxima edição da live Encontro de Experts no Instagram (@arthur_galvao). O encontro virtual será nesta terça-feira, dia 6 de outubro, às 19h33, e abordará o empreendedorismo, sucessão e legado para empresários e seus filhos. “Aproveitamos esse mês de outubro em que comemoramos o Dia das Crianças para presentear os jovens com a ‘sementinha’ do empreendedorismo”, destaca Arthur.

CELEBRANDO!

Bruno Del Caro e Fernanda Souza: em noite de festa na Ilha Crédito: Monica Zorzanelli/Arthur Louzada

LIVROS E GAME