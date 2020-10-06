Museu do ES vai debater futuro de feiras, bienais e espaços de arte

A 4ª edição dos Encontros com a Arte Contemporânea, evento promovido pelo Museu Vale, vai reunir virtualmente grandes nomes para debater sobre museus, feiras e bienais de arte.
A cada terça-feira, nos dias 6, 13 e 20 de outubro, sempre a partir das 20h, será possível acompanhar especialistas como Marcelo Araújo, diretor do Instituto Moreira Salles; Eduardo Saron, dirigente do Itaú Cultural e diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo; e Paulo Miyada, curador-adjunto da Bienal de São Paulo e curador-chefe do Instituto Tomie Ohtake. Também participam dos debates, o diretor de difusão cultural Alex Calheiros, a fundadora da feira SP-Arte, Fernanda Feitosa, e o artista Waltércio Caldas.
O propósito da reflexão é, por um lado, pensar como essas instituições contribuem tanto para a formação de um público especializado, quanto promovem amplo acesso à arte para diversos grupos sociais; e, por outro lado, considerar como elas estão enfrentando a atual ausência de público, devido à pandemia do novo coronavírus, e quais são as transformações que esse cenário pode proporcionar aos espaços dedicados à arte.
A mediação ficará a cargo do filósofo Fernando Pessoa, organizador do evento. Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale e diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale e Ronaldo Barbosa, diretor do museu, farão a abertura do evento online.
O acesso é pelo site do museu (www.museuvale.com). Não é preciso fazer inscrição.
CASAMENTO CIVIL
SETEMBRO DE RECORDES
O mês de setembro foi de marcas importantes no Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho, em Aracruz. Foram registrados dois recordes de movimentação no embarque de um só navio. O primeiro recorde foi no dia 26 de setembro, com o embarque de 58.300 toneladas de celulose no navio Grandis, e o segundo recorde do mês foi no dia 30, com 58.800 toneladas embarcadas no navio Robusta. Até então, a maior quantidade já embarcada em um mesmo navio era 57.754 toneladas, em agosto de 2019. Além da excelência na operação, contribuíram para o alcance dessas marcas o fato de o porto ter operado com navios de maior capacidade de carga e a eficiência no planejamento das operações.
ANIVERSÁRIO
BEM-ESTAR EM CASA
Bike station, mini horta e picnic park são alguns espaços que a MZI Incorporadora planejou no novo empreendimento que está lançando em Jardim Camburi. Rachel Menezes conta que além da localização privilegiada do Uniplace, o projeto foi idealizado com arquitetura moderna, área de lazer na cobertura e detalhes que buscam proporcionar bem-estar e comodidade aos moradores.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
ACAPS PROMOVE PALESTRA SOBRE A NOVA LEI GERAL DE DADOS
Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos associados e orientá-los quanto ao cumprimento das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que acaba de entrar em vigor, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) promove no próximo dia 14, às 15h, um encontro on-line para tratar do assunto. O evento será transmitido pela plataforma Zoom e terá palestra do especialista em Segurança da Informação, Gilberto Sudré, e do advogado, atuante na área de Direito Digital com ênfase em LGPD, Dr. Gustavo Martinelli.
Os palestrantes irão apresentar os aspectos legais e práticos da legislação, sancionada em 2018, e que regulamenta o uso de dados pessoais pelas empresas, com objetivo de proporcionar maior segurança e controle das informações de clientes, colaboradores e fornecedores. “É de extrema importância que as empresas se preparem para as novas obrigações, adequando seus sistemas e processos internos. Por isso, programamos essa palestra com especialistas para nortear os empresários e gestores supermercadistas”, afirma o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.
AMIGAS
EMPREENDEDORISMO PARA OS TEENS
Arthur Galvão, mentor em Marketing de Percepção, recebe Elaine Lima, diretora-executiva da Junior Achievement no Espírito Santo (JAES) na próxima edição da live Encontro de Experts no Instagram (@arthur_galvao). O encontro virtual será nesta terça-feira, dia 6 de outubro, às 19h33, e abordará o empreendedorismo, sucessão e legado para empresários e seus filhos. “Aproveitamos esse mês de outubro em que comemoramos o Dia das Crianças para presentear os jovens com a ‘sementinha’ do empreendedorismo”, destaca Arthur.
CELEBRANDO!
LIVROS E GAME
Como promover o envolvimento das crianças com a literatura, em um contexto de grande entusiasmo com as inúmeras ofertas de diversão de apelos tecnológicos inusitados? A solução pode estar na conexão entre o universo literário e o game. O escritor e ilustrador de livros infantis, Ilvan Filho e o programador de games e efeitos, Daniel Piassi, se conectaram para promover um Dia das Crianças, pra lá de especial em 2020. Eles vão oferecer uma experiência de game com realidade aumentada no Instagram da Muqueca Editorial. As crianças premiadas no jogo de adivinhação vão receber um livro autografado pelo escritor, de presente. O jogo estará disponível do dia 9 ao dia 15 de outubro de 2020.