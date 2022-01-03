Aglomeração durante réveillon em Guriri, São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus

Your browser does not support the audio element. Mesmo com evento cancelado, Guriri tem aglomeração durante réveillon

Em duas postagens nas redes sociais, a Prefeitura de São Mateus publicou diversas fotos que dão noção da aglomeração e registram inúmeras pessoas sem máscaras. Na legenda descreveu o evento como a virada “mais extraordinária do Espírito Santo”. No entanto, não permitiu que internautas fizessem comentários, desabilitando a ferramenta.

Em outra publicação em que deseja Feliz Ano Novo, onde os comentários estavam habilitados, a prefeitura foi criticada. Uma pessoa escreveu: “desativar os comentários, bando de hipócritas”. Outra relatou: “não querem assumir que estão errados, a Ômicron tá aí”.

A Prefeitura de São Mateus foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas até o momento não respondeu aos questionamentos acerca da aglomeração e a razão de ter desabilitado os comentários em sua página no Instagram. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.

SECRETÁRIO DE SAÚDE FAZ POST DE ALERTA COM FOTO DE GURIRI

? Ok, a variante #Omicron é menos virulenta provocando menos quadros de doença grave.



⚠️ “Menos” não é o mesmo que “não provoca”. Se todo mundo se oferecer ao vírus ao mesmo tempo, em poucas “semanas epidemiológicas”, teremos uma nova fase deste “desastre epidemiológico”. ??? pic.twitter.com/ILltei59c2 — Nésio Fernandes (@dr_nesio) January 2, 2022

O secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, fez um tweet que expõe a aglomeração em Guriri. “‘Menos’ não é o mesmo que ‘não provoca’ (sobre a Ômicron provocar menos quadros graves de Covid). Se todo mundo se oferecer ao vírus ao mesmo tempo, em poucas ‘semanas epidemiológicas’, teremos uma nova fase deste ‘desastre epidemiológico’”, analisou.

Segundo Fernandes, o risco de o Espírito Santo ter uma nova onda como as anteriores é baixo, mas acredita no cenário em que a ocupação dos leitos de UTI duplique ou até triplique e com uma proporção maior de internações em enfermarias. Na rede estadual, atualmente, há 161 leitos de UTI ocupados. “Duplicar o impacto atual não desenhará uma onda equivalente às anteriores, mas não será menos desastroso para as vidas que serão perdidas”.