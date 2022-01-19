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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.395 mortes e 690.636 casos confirmados

Estado registrou 10 óbitos e 8.947 infecções em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (19) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2022 às 17:39

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:39

Espírito Santo chegou ao total de 13.395 mortes e 690.636 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 8.947 infecções e 10 óbitos, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (19) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Vila Velha aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 86.317. Na sequência, aparece Serra (86.333), seguida por Vitória (76.497) e Cariacica (56.087). Na quinta posição está Linhares (35.222), que fica na Região Norte do Estado.

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Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 12.425 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.112. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.139 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 625.602, sendo 2.456 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,94% no Estado.

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