Carnaval de Vitória terá esquema de segurança com reconhecimento facial

No Sambão do Povo serão instaladas 10 câmeras de videomonitoramento, além de ter um veículo móvel com câmeras e até mesmo reconhecimento facial. Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Uma operação especial foi montada pela Prefeitura de Vitória para garantir a segurança dos foliões que vão acompanhar os desfiles das escolas de samba entre os dias 7, 8 e 9 de abril no Sambão do Povo. Serão alocados mais de 200 guardas municipais, sendo ao menos 70 por noite. A Guarda Municipal adotará, ainda, tecnologia de ponta a fim de tornar o local mais seguro.

“Convocamos os agentes para garantir a segurança de todos. Eles estarão posicionados desde o início até a dispersão, passando por todas as vias de acesso. No corredor atrás das arquibancadas, por exemplo, teremos oito agentes municipais para evitar assaltos e furtos. Também usaremos a tecnologia a nosso favor”, destaca o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Paolo Quintino.

Ainda de acordo com ele, serão instaladas 10 câmeras de videomonitoramento, um veículo móvel com câmeras e até mesmo reconhecimento facial.

“Todas essas ações visam tornar o evento o mais seguro possível. O reconhecimento facial, por exemplo, permite que qualquer pessoa com mandado de prisão seja identificada. Queremos que todos aproveitem os desfiles de forma tranquila. Será uma grande operação, até porque sabemos o quanto todos estavam esperando por esse momento”, completa Quintino.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Paolo Quintino, será uma grande operação: "Sabemos o quanto todos estavam esperando por esse momento" Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A última edição do Carnaval de Vitória ocorreu em 2020. Em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, a festa precisou ser cancelada. A expectativa para este ano é de que mais de 80 mil foliões estejam no Sambão nos três dias de folia.

O esquema de segurança já tem sido testado com sucesso nos ensaios técnicos, que têm sido realizados desde o último dia 22, com a presença da Guarda Municipal.

O secretário destaca, ainda, que agentes estarão distribuídos em todo o município para garantir a segurança, inclusive aqueles que irão de ônibus para os desfiles. Além disso, qualquer ocorrência poderá ser informada aos agentes no local ou pelo telefone 190.

Neste ano, além da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da segurança privada do evento, também serão parceiros da Prefeitura de Vitória nesta operação a Polícia Rodoviária Federal.

ATENÇÃO NUNCA É DEMAIS

Serão alocados mais de 200 guardas municipais, sendo ao menos 70 por noite no Carnaval de Vitória. Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória/Divulgação

Mesmo com todo o esquema de segurança, o secretário Quintino lembra que algumas atitudes simples são importantes para curtir os três dias sem dores de cabeça.

“É importante ter atenção ao seu redor, em especial ao utilizar celulares e evitar uso excessivo de bebida alcoólica e jamais dirigir alcoolizado. Teremos blitzes para coibir esse tipo de comportamento”.

9 DICAS PARA APROVEITAR OS DESFILES COM SAÚDE

Durma bem Normalmente, é recomendada a ingestão de cerca de dois a três litros de água por dia. Com o calor e a agitação do Carnaval, é importante que essa quantidade seja alcançada ou superada, para evitar a desidratação, mesmo que não sinta sede. Vale também tomar sucos naturais e água de coco. O excesso pode ocasionar mal-estar, acidentes e muita ressaca. E, assim, ninguém consegue aproveitar bem a folia. Como o álcool desidrata o corpo, é importante beber água alternadamente com a bebida alcoólica, o que também ajuda a amenizar os efeitos da ressaca. As estatísticas mostram que o número de acidentes aumenta nesse período. Sendo assim, vá para a folia a pé, de ônibus, de táxi ou de carona com alguém que não tenha bebido. O uso de sandálias antiderrapantes, por exemplo, pode evitar quedas indesejadas. Antes de ir para a folia, é interessante comer alimentos que deem energia, como arroz, pão, cereais (especialmente na versão integral), batatas, aipim, dentre outros. Eles vão ajudar a manter o pique. Após um dia de folia, prefira alimentos leves, como frutas, legumes e verduras, ricos em vitaminas e minerais, que auxiliam no processo de desintoxicação do corpo e podem ajudar a revitalizá-lo. Os vegetais verdes-escuros, como couve, agrião, rúcula, brócolis, são interessantes para melhorar a ressaca, pois têm componentes que auxiliam a função hepática. Sempre é melhor alimentar-se em casa, mas se for comer na rua, observe as condições de higiene do local escolhido. É bom evitar comer na rua alimentos com cremes e molhos, principalmente “caseiros” ou artesanais, que não são muito manipulados e, se mantidos em temperatura inadequada, também podem trazer riscos à saúde do consumidor. Alimentos muito gordurosos também devem ser evitados, pois são mais difíceis de digerir, dando a sensação de peso, desanimando o folião e podendo fazê-lo perder o melhor da festa. É melhor preferir alimentos assados, grelhados ou cozidos. No dia seguinte, é muito importante dormir bem para repor a energia, ajudar o corpo a se recuperar da folia e preparar para o próximo dia. O indicado é dormir de sete a oito horas por noite. É importante lembrar que o sono mais reparador é o da noite. Dormir de dia para “complementar” ou porque se passou a noite acordado não vai ter o mesmo efeito de reparação.

Fonte: Flávia Maria de Lima Barbosa, nutricionista da Prefeitura Municipal de Vitória

SERVIÇO

CARNAVAL DE VITÓRIA

Quando: 07, 08 e 09 de abril

07, 08 e 09 de abril Onde: Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, em Vitória.



Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, em Vitória. Ingressos: https://lebillet.com.br/group/carnaval-de-vit%C3%B3ria-2022



ORDEM DOS DESFILES

Dia 7 - Grupo B

Unidos de Barreiros



Independente de Eucalipto



Mocidade Serrana



União Jovem de Itacibá



Mocidade Serrana



Tradição Serrana



Dia 8 - Grupo A

Independente de São Torquato



Chega Mais



Chegou O que Faltava



Mocidade da Praia



Rosas de Ouro



Pega no Samba



Império de Fátima

