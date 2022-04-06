Carnaval 2022: veja como será o esquema de segurança no Sambão do Povo

No Sambão do Povo serão instaladas 10 câmeras de videomonitoramento, além de ter um veículo móvel com câmeras e até mesmo reconhecimento facial Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

O esquema de segurança durante o desfile das escolas de samba do carnaval capixaba no Sambão do Povo, passarela do samba no Espírito Santo, vai contar este ano com 643 policiais militares e 111 viaturas, além de policiais à paisana em viaturas descaracterizadas.

O efetivo vai atuar na Operação Desfile das Escolas de Samba entre esta quinta-feira (7) e o sábado (9).

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (6), durante coletiva de imprensa pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus.

Os policiais à paisana vão trabalhar na modalidade chamada de 'policiamento velado' e serão comandados pela Diretoria de Inteligência da corporação.

"Eles [policiais à paisana] ficarão percorrendo eixos de acesso ao Sambão do Povo, principalmente para verificar indivíduos com mandados de prisão em aberto, venda de drogas e princípios de tumulto. Estarão em contato permanentemente com nossa tropa", disse.

Sobre o número de militares à paisana, o comandante da PM disse que por questões estratégicas o número total não seria divulgado. Disse apenas que serão entre 8 a 10 viaturas, além das 111 caracterizadas.

De acordo com o comandante da PM, o policiamento no Sambão do Povo será feito não só nos pontos de concentração e dispersão, mas também nas vias e locais de acesso ao Sambão com militares do Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Missões com Cães (BAC) e policiais a pé.

Entre as áreas de acesso que receberão este reforço na segurança, a Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, Vila Velha e Cariacica e terminais do Sistema Transcol.

"Como vem muita gente a pé, acessando a área da Ilha do Príncipe, colocaremos pontos de abordagem de veículos e pessoas nos municípios", detalhou o coronel.

Para não causar prejuízo ao policiamento nas ruas, militares em escala extra e alunos oficiais do segundo ano da academia de polícia serão convocados.