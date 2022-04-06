Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
643 policiais militares

Carnaval 2022: veja como será o esquema de segurança no Sambão do Povo

Militares à paisana farão parte do esquema de segurança anunciado nesta quarta-feira (6). Eles serão responsáveis por identificar indivíduos com mandados de prisão em aberto, venda de drogas e princípios de tumulto

Publicado em 

06 abr 2022 às 14:38

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:38

No Sambão do Povo serão instaladas 10 câmeras de videomonitoramento, além de ter um veículo móvel com câmeras e até mesmo reconhecimento facial.
No Sambão do Povo serão instaladas 10 câmeras de videomonitoramento, além de ter um veículo móvel com câmeras e até mesmo reconhecimento facial Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
O esquema de segurança durante o desfile das escolas de samba do carnaval capixaba no Sambão do Povo, passarela do samba no Espírito Santo, vai contar este ano com 643 policiais militares e 111 viaturas, além de policiais à paisana em viaturas descaracterizadas.
O efetivo vai atuar na Operação Desfile das Escolas de Samba entre esta quinta-feira (7) e o sábado (9).
A informação foi divulgada nesta quarta-feira (6), durante coletiva de imprensa pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus.
Os policiais à paisana vão trabalhar na modalidade chamada de 'policiamento velado' e serão comandados pela Diretoria de Inteligência da corporação.
"Eles [policiais à paisana] ficarão percorrendo eixos de acesso ao Sambão do Povo, principalmente para verificar indivíduos com mandados de prisão em aberto, venda de drogas e princípios de tumulto. Estarão em contato permanentemente com nossa tropa", disse.
Sobre o número de militares à paisana, o comandante da PM disse que por questões estratégicas o número total não seria divulgado. Disse apenas que serão entre 8 a 10 viaturas, além das 111 caracterizadas.
De acordo com o comandante da PM, o policiamento no Sambão do Povo será feito não só nos pontos de concentração e dispersão, mas também nas vias e locais de acesso ao Sambão com militares do Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Missões com Cães (BAC) e policiais a pé.
Entre as áreas de acesso que receberão este reforço na segurança, a Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, Vila Velha e Cariacica e terminais do Sistema Transcol.
"Como vem muita gente a pé, acessando a área da Ilha do Príncipe, colocaremos pontos de abordagem de veículos e pessoas nos municípios", detalhou o coronel.
Para não causar prejuízo ao policiamento nas ruas, militares em escala extra e alunos oficiais do segundo ano da academia de polícia serão convocados.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Defensoria pede câmeras em viaturas e fardas de policiais no ES

MUG vai levar amuletos e caravana da alegria ao Sambão; ouça o samba-enredo

Papo de Colunista entra no ritmo do Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Sambão do Povo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados