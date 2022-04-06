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Podcast #95

Papo de Colunista entra no ritmo do Sambão do Povo

Convidada do programa é a jornalista Any Cometti, uma das maiores especialistas em carnaval no Espírito Santo

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2022 às 08:42
Este ano não vai ser igual àquele que passou. E não vai mesmo. O Sambão do Povo, depois de um ano em silêncio e apagado por causa da pandemia, volta a ser palco do Carnaval de Vitória, que será realizado em abril por decisão da Prefeitura de Vitória, das autoridades sanitárias e dos integrantes das escolas de samba.
Para nos contar os bastidores da maior festa popular do Brasil e do Espírito Santo, a repórter Any Cometti, especialista em carnaval e titular da coluna Ziriguidum de A Gazeta, é a convidada do Papo de Colunista desta quarta-feira (6). Ela conversa com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz sobre o espetáculo e as surpresas que as escolas vão apresentar na avenida.
O programa, excepcionalmente, será transmitido mais cedo (das 13h às 14h) pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast.
Antes de sambar na avenida ou de assistir ao espetáculo pela TV Gazeta, arquibancadas e camarotes do Sambão, veja a evolução da Any - ela é nota 10! Então, aperte o play e confira o bate-papo. E viva o carnaval!

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