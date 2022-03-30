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Papo de Colunista: confusão no Oscar, confusão na política do ES

Os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam ao vivo a partir das 14h30

Publicado em 30 de Março de 2022 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2022 às 14:00
Oscar (sem tapa), troca-troca partidário, recuos políticos, sessão em alusão ao golpe militar na Assembleia. Os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram sobre os principais fatos da semana no Papo de Colunista desta quarta-feira (30). Para saber mais como essas novelas (ou seriam filmes) se desenrolaram, confira acima o bate-papo
O Oscar ficou marcado por um episódio de desrespeito e outro de violência, mas houve as premiações dos filmes também. O que mais pesou para a vitória e para a derrota dos nomeados?
Will Smith agride Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022
Will Smith agride Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 Crédito: Reprodução/TNT
Enquanto isso, na política capixaba também tem confusão, mas de forma mais civilizada. Políticos correm contra o tempo para montar chapas na disputa por cadeiras de deputado estadual e federal e ainda para viabilizar candidaturas ao Palácio Anchieta.
Já na Assembleia, houve a tentativa de realizar uma sessão especial em alusão ao golpe militar de 1964.

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