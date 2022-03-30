Papo de Colunista: confusão no Oscar, confusão na política do ES

A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram sobre os principais fatos da semana no confira acima o bate-papo. Oscar (sem tapa), troca-troca partidário, recuos políticos, sessão em alusão ao golpe militar na Assembleia. Os colunistas deLeonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram sobre os principais fatos da semana no Papo de Colunista desta quarta-feira (30). Para saber mais como essas novelas (ou seriam filmes) se desenrolaram,

O Oscar ficou marcado por um episódio de desrespeito e outro de violência, mas houve as premiações dos filmes também. O que mais pesou para a vitória e para a derrota dos nomeados?

Will Smith agride Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 Crédito: Reprodução/TNT

Enquanto isso, na política capixaba também tem confusão, mas de forma mais civilizada. Políticos correm contra o tempo para montar chapas na disputa por cadeiras de deputado estadual e federal e ainda para viabilizar candidaturas ao Palácio Anchieta.