Confira as interdições no trânsito para o Carnaval de Vitória

O retorno dos desfiles das escolas de samba para o carnaval de Vitória têm movimentado os capixabas e turistas que vão curtir os dias de folia na Capital. O início da festa será na noite de quinta-feira (07), e o encerramento no sábado (09). Para garantir a segurança e a ordem no entorno e vias de acesso ao Sambão do Povo , a Prefeitura de Vitória montou um esquema especial de trânsito.

Serão oito pontos de interdição nas imediações do Sambão do Povo, durante os três dias de desfiles, por isso, os motoristas devem ficar atentos às mudanças. De acordo com a prefeitura, as interdições começam às 14h da quinta- feira.

O local contará com patrulhamento da guarda a pé e em viaturas no entorno do Sambão. Crédito: Vitor Jubini/AG

Confira as mudanças:

Ponto de interdição no desvio em direção ao Teatro Carmélia, onde o trânsito será deslocado para a rua Engenheiro Manoel de Passos Barros. Interdição em frente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), o acesso principal à área do evento, com presença permanente de agentes de Trânsito para dar orientações.

Interdição em frente à Igreja Deus é Amor, com permanência de agentes durante todo o evento, tendo em vista a proibição de seguir no sentido Parque Tancredão pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros.

Interdição em frente ao Posto Ipiranga, onde o fluxo de veículos será desviado pela avenida Santo Antônio, com saída pelo posto Ouro Negro.

Também ao lado do Posto Ipiranga, o fechamento será realizado a fim de evitar que veículos que acessem o estabelecimento passem pela área interditada, atrapalhando a fluidez do trânsito no local.

Interdição na rua Major Rabaioli, com fechamento e presença de agentes da Guarda Municipal de Vitória, com acesso permitido apenas para moradores que estarão com credencial fornecida pela organização dos desfiles.

Interdição em frente à Clínica dos Acidentados. O acesso será permitido apenas para moradores que estiverem com a credencial fornecida pela organização dos desfiles. Em frente ao Mar e Terra (Clube de Pesca), o local estará fechado com os agentes de Trânsito durante toda a noite de desfiles, permitindo a passagem apenas dos residentes do bairro que estarão credenciados pela empresa organizadora do Carnaval de Vitória.



Interdições no trânsito para o Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Google / Arte: Geraldo Neto

As vias serão liberadas no final dos desfiles de sábado (9), assim que o evento terminar e os carros alegóricos forem retirados do local.

ESQUEMA ESPECIAL DE SEGURANÇA

A Prefeitura de Vitória informou que, além do patrulhamento a pé e em viaturas no entorno do Sambão, serão feitas fiscalizações para evitar que motoristas que tenham feito uso de bebidas alcoólicas assumam a direção de veículos.

Para evitar transtornos no trânsito entre municípios, principalmente na Segunda Ponte, a Polícia Rodoviária Federal também vai colaborar com o efetivo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE VITÓRIA:

Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende

Dia 07 de abril (quinta-feira) - Grupo de Acesso B

Abertura dos portões: 20 h

Início dos desfiles: 22 h

Término: 03 h (previsão)

Unidos de Barreiros Independente de Eucalipto União Jovem de Itacibá Mocidade Serrana Tradição Serrana

Dia 08 de abril (sexta-feira) - Grupo de Acesso A

Abertura dos portões: 20 h

Início dos desfiles: 22 h

Término: 06 h (previsão)

São Torquato Chega Mais Chegou O Que Faltava Mocidade da Praia Rosas de Ouro Pega no Samba Império de Fátima

Dia 09 de abril (sábado) - Grupo Especial

Abertura dos portões: 20 h;

Início dos desfiles: 22 h;

Término: 06 h (previsão).