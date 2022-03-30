4 dicas para quem quer arrasar nos looks de carnaval

Tules e mais tules

Carnaval sem brilho, não é carnaval. Então, a primeira dica para quem quer fazer um belo look é investir no glitter sem medo de errar. Você pode adicionar tanto na maquiagem, quanto em roupas coloridas e com detalhes em paetê.

Falando em maquiagem, essa é uma parte importante do carnaval. Não deixe de fora os delineados coloridos. Solte a imaginação e deixe a vergonha de lado. Clique aqui e confira mais dicas para não errar na make.

Se você tem no fundo do guarda-roupa aquela peça que não usa mais ou não vê mais sentido em manter no armário, uma boa dica é dar uma repaginada nela. Você pode fazer alguns cortes e até adicionar um tie-dye bem colorido.