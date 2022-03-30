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4 dicas para quem quer arrasar nos looks de carnaval

Esse ano ele demorou, mas finalmente chegou. O Carnaval de Vitória acontece entre os dias 8 e 9 de abril e pensando nisso preparamos algumas dicas para você mandar bem no visual

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:10

Públicado em 

30 mar 2022 às 15:10
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito: Pexels
Demorou, mas chegou! Tá na hora de matar a saudade e cair no samba porque o carnaval de Vitória finalmente vem aí. Nos próximos dias 8 e 9 de abril, a capital capixaba volta a comemorar uma das maiores tradições brasileiras e quem já está com tudo pronto já pode começar a customizar o look e se jogar na folia.
Até porque os assinantes do Clube A Gazeta têm direito a melhor localização do Sambão do Povo no Camarote P12. Estreando esse ano na avenida, o espaço vai reunir bom gosto, diversão e alegria, além de muito conforto e open-bar durante toda a noite de sábado. Quem já faz parte do maior clube de vantagens do Estado tem 15% de desconto no valor do ingresso de Combo.
Pensando nisso, reunimos algumas dicas para quem já garantiu a entrada e está pensando em customizar o look para arrasar na avenida.

Tules e mais tules

Carnaval sem brilho, não é carnaval. Então, a primeira dica para quem quer fazer um belo look é investir no glitter sem medo de errar. Você pode adicionar tanto na maquiagem, quanto em roupas coloridas e com detalhes em paetê.
Falando em maquiagem, essa é uma parte importante do carnaval. Não deixe de fora os delineados coloridos. Solte a imaginação e deixe a vergonha de lado. Clique aqui e confira mais dicas para não errar na make.
Se você tem no fundo do guarda-roupa aquela peça que não usa mais ou não vê mais sentido em manter no armário, uma boa dica é dar uma repaginada nela. Você pode fazer alguns cortes e até adicionar um tie-dye bem colorido.
Uma tendência que nunca sai de moda no carnaval, são os tules. Ou seja, quem está pensando em opções mais econômicas, uma boa pedida pode ser investir no material para fazer saias e fantasias sem pesar no bolso.

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