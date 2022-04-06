Carnaval de Vitória: veja como será a transmissão pela TV Gazeta e pelo G1

Montagem do estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

A TV Gazeta e o g1 estão na reta final da montagem da estrutura para a transmissão dos desfiles das escolas de samba em Vitória. Na sexta-feira (8), a transmissão começa a partir das 22h, para o Brasil e para o mundo, pelo g1. Já no sábado (9), a transmissão aberta para todo o Espírito Santo, será realizada pela TV Gazeta, a partir das 23h10, depois do "BBB". O g1 também vai transmitir os desfiles de sábado pela internet.

Toda a transmissão vai contar com uma equipe de aproximadamente 170 profissionais dos setores de jornalismo, operação, programação, tecnologia, engenharia, comunicação, comercial, marketing e terceirizados. O desfile do Espírito Santo é o terceiro maior do país e 40 mil pessoas assistem nas arquibancadas e camarotes.

CONFIRA ALGUNS DETALHES DA TRANSMISSÃO

Para as imagens, serão 18 câmeras e um drone

O estúdio em vidro será montado na dispersão do sambódromo

André Falcão e Carol Monteiro serão os apresentadores de sexta para o g1

Mário Bonella e Daniela Abreu serão os apresentadores de sábado para TV e g1

O time de comentaristas é formado por Jace Theodoro, Marcus Vinicius Santana, Iamara Nascimento e Gleidson Santos

Haverá repórteres na concentração, na dispersão, no meio de pista e na arquibancada

PRIMEIRO DESFILE NO PAÍS DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

Preparativos no Sambão do Povo para a realização dos Desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação

A edição de 2022 será o primeiro desfile das escolas de samba do país após o início da pandemia da Covid-19. E já acontecerá sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme decreto do governador Renato Casagrande na tarde desta quarta-feira (06). Tudo isso traz mais ansiedade e responsabilidade aos profissionais envolvidos na transmissão.

"Estamos muitos ansiosos para colocar essa transmissão no ar e com uma responsabilidade enorme já que é a retomada desse grande evento após a pandemia. Queremos mostrar os desfiles das escolas de forma que as pessoas em casa entendam cada história que está sendo contada ali. De novidade, esse ano teremos uma câmera que irá mostrar com vista privilegiada alguns quesitos e também o uso de duas câmeras especiais no meio da avenida, que trarão uma imagem muito diferenciada. Tenho certeza que todos em casa vão perceber ao assistir", ressaltou Kassius Sipolati, gerente de operação e programação da TV Gazeta.

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, falou sobre os diferenciais da transmissão deste ano. "Pela primeira vez a TV Gazeta vai transmitir aos telespectadores a visão que os jurados têm com uma câmera estrategicamente localizada na cabine onde eles ficam. Essa mudança é fundamental porque é exatamente em frente ao jurados que as agremiações fazem a apresentação dos quesitos que são avaliados, como a comissão de frente, as bossas da bateria, a apresentação do Mestre Sala e Porta Bandeira, etc. Com a câmera na cabine dos jurados, também vamos levar ao público mais conteúdo. Para isso, a preparação para a transmissão começou bem antes do carnaval, com a produção do conteúdo do que as escolas de samba vão levar para a Sambão do Povo", disse.