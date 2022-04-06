Carnaval de Vitória: a programação especial de ônibus para os foliões

Ceturb divulga programação especial de ônibus para o carnaval Crédito: Fernando Madeira

A programação especial começa nesta quinta-feira, dia do desfile do Grupo B, com a alocação de ônibus extras nos terminais do Transcol para atender a um eventual aumento de demanda. Já na sexta-feira e no sábado, haverá reforço das linhas noturnas e de partidas, a partir das 4h em pontos de embarque e/ou desembarque localizados em frente ao Trancredão e na Avenida Nair Azevedo Silva, com destinos aos terminais de Laranjeiras, São Torquato, Campo Grande, Jardim América, Itaciba, Vila Velha e Ibes.

Conforme explica a Ceturb, a região do Sambão do Povo é atendida pelas seguintes linhas: 500, 503, 504, 506, 509, 512, 514, 515, 516, 518, 523, 527, 531, 535, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839, 031 A, 101, 104, 112, 121, 151, 160, 161, 164, 171, 172, 173, 175, 181, 184, 241, 370.

A operação dessas linhas se encerra à meia-noite. A partir desse horário, o atendimento será feito pelas linhas 567 e 568, que operam o serviço noturno e interligam os terminais de São Torquato, Vila Velha e Carapina, que operam 24 horas.

Durante os dias de desfile dos grupos A e Especial, as linhas 031 A 121, 161, 181, 241, 370,518, 535 e 130 terão seus itinerários alterados para Avenida Duarte Lemos. E as linhas 010, 051, 052, 072, 101, 102, 103, 104, 112, 122, 151, 164, 171, 172, 173, 175, 182, 184, 201, 202, 211, 212 e 213 terão o itinerário alterado conforme definição da Prefeitura de Vitória, por meio da Guarda Municipal de Trânsito.

Excepcionalmente para os desfiles de sexta-feira e do sábado, serão criadas as linhas 4203 (Sambão do Povo / Beira Mar/ Av. Adalberto Simão Nader) e 4204 (Sambão do Povo / Jardim Camburi, via Reta da Penha). A operação de Carnaval será acompanhada de perto por fiscais da Companhia e, caso seja preciso, os agentes da Ceturb-ES estão orientados a fazer os ajustes necessários para garantir a oferta de ônibus aos foliões. Os carros de reserva poderão ser acionados sempre que for preciso.