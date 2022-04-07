Carnaval de Vitória: veja como será o esquema de segurança no Sambão do Povo

Operação Desfile das Escolas de Samba, entre quinta-feira (7) e sábado (9). O esquema de segurança durante os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba no Sambão do Povo , em Vitória , no Espírito Santo , vai contar com 643 policiais militares e 111 viaturas, além de policiais à paisana em carros descaracterizados. O efetivo vai atuar na, entre quinta-feira (7) e sábado (9).

O Sambão do Povo foi preparado e recebe os últimos ajustes para o Desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação

A informação foi divulgada nesta quarta (6), durante coletiva de imprensa, pelo comandante-geral da Polícia Militar do ES , coronel Douglas Caus. De acordo com ele, os policiais à paisana vão trabalhar na modalidade chamada de "policiamento velado" e serão comandados pela Diretoria de Inteligência da corporação.

"Eles [policiais à paisana] ficarão percorrendo eixos de acesso ao Sambão do Povo, principalmente para verificar indivíduos com mandados de prisão em aberto, venda de drogas e princípios de tumulto. Estarão em contato permanentemente com nossa tropa", disse o comandante.

Sobre o número de militares à paisana, o comandante da PM disse que, por questões estratégicas, o número total não seria divulgado. Disse apenas que serão entre oito a 10 viaturas, além das 111 caracterizadas.

militares do Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Missões com Cães (BAC) e policiais a pé. De acordo com o comandante da PM, o policiamento no Sambão do Povo será feito não só nos pontos de concentração e dispersão, mas também nas vias e locais de acesso ao Sambão com

Vila Velha, Cariacica e Entre as áreas de acesso que receberão este reforço na segurança, estão a Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória terminais do sistema Transcol . "Como vem muita gente a pé, acessando a área da Ilha do Príncipe, colocaremos pontos de abordagem de veículos e pessoas nos municípios", detalhou o coronel.

Para não causar prejuízo ao policiamento nas ruas, militares em escala extra e alunos oficiais do segundo ano da academia de polícia serão convocados.

BASES FIXAS DA PM E REFORÇO NA DELEGACIA REGIONAL

O coronel disse ainda que duas bases fixas da PM serão montadas na dispersão e na concentração do Sambão do Povo . "Elas serão ponto de referência para o cidadão que queira noticiar qualquer tipo de delito ou registrar algum desaparecimento ou denunciar alguém em atitude suspeita", explicou.

O coronel Douglas Caus também informou que policiais civis vão reforçar a equipe de plantão na Delegacia Regional de Vitória para agilizar o registro de ocorrências no Sambão do Povo.

GUARDA MUNICIPAL

Guarda Municipal de Vitória vai fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. De acordo com a prefeitura, para evitar transtornos no trânsito, principalmente na região da Segunda Ponte, a Além do patrulhamento a pé e em viaturas no entorno, avai fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. De acordo com a prefeitura, para evitar transtornos no trânsito, principalmente na região da Segunda Ponte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai colaborar com efetivo.