Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Carnaval de Vitória: veja como será o esquema de segurança no Sambão do Povo
Fique atento

Carnaval de Vitória: veja como será o esquema de segurança no Sambão do Povo

Mais de 600 policiais fardados além de militares à paisana irão garantir a segurança dos foliões nos dias de desfiles do carnaval capixaba

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2022 às 10:10
O esquema de segurança durante os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba no Sambão do Povo, em Vitória, no Espírito Santo, vai contar com 643 policiais militares e 111 viaturas, além de policiais à paisana em carros descaracterizados. O efetivo vai atuar na Operação Desfile das Escolas de Samba, entre quinta-feira (7) e sábado (9).
Preparativos no Sambão do Povo para a realização dos Desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória.
O Sambão do Povo foi preparado e recebe os últimos ajustes para o Desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação
A informação foi divulgada nesta quarta (6), durante coletiva de imprensa, pelo comandante-geral da Polícia Militar do ES, coronel Douglas Caus. De acordo com ele, os policiais à paisana vão trabalhar na modalidade chamada de "policiamento velado" e serão comandados pela Diretoria de Inteligência da corporação.
"Eles [policiais à paisana] ficarão percorrendo eixos de acesso ao Sambão do Povo, principalmente para verificar indivíduos com mandados de prisão em aberto, venda de drogas e princípios de tumulto. Estarão em contato permanentemente com nossa tropa", disse o comandante.
Sobre o número de militares à paisana, o comandante da PM disse que, por questões estratégicas, o número total não seria divulgado. Disse apenas que serão entre oito a 10 viaturas, além das 111 caracterizadas.
De acordo com o comandante da PM, o policiamento no Sambão do Povo será feito não só nos pontos de concentração e dispersão, mas também nas vias e locais de acesso ao Sambão com militares do Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Missões com Cães (BAC) e policiais a pé.
Entre as áreas de acesso que receberão este reforço na segurança, estão a Rodovia Serafim Derenzi, em VitóriaVila VelhaCariacica terminais do sistema Transcol. "Como vem muita gente a pé, acessando a área da Ilha do Príncipe, colocaremos pontos de abordagem de veículos e pessoas nos municípios", detalhou o coronel.
Para não causar prejuízo ao policiamento nas ruas, militares em escala extra e alunos oficiais do segundo ano da academia de polícia serão convocados.

BASES FIXAS DA PM E REFORÇO NA DELEGACIA REGIONAL

O coronel disse ainda que duas bases fixas da PM serão montadas na dispersão e na concentração do Sambão do Povo. "Elas serão ponto de referência para o cidadão que queira noticiar qualquer tipo de delito ou registrar algum desaparecimento ou denunciar alguém em atitude suspeita", explicou.
O coronel Douglas Caus também informou que policiais civis vão reforçar a equipe de plantão na Delegacia Regional de Vitória para agilizar o registro de ocorrências no Sambão do Povo.

GUARDA MUNICIPAL

Além do patrulhamento a pé e em viaturas no entorno, a Guarda Municipal de Vitória vai fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. De acordo com a prefeitura, para evitar transtornos no trânsito, principalmente na região da Segunda Ponte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai colaborar com efetivo.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES.

Veja Também

Carnaval de Vitória: veja como será a transmissão dos desfiles no Sambão

Carnaval de Vitória: a programação especial de ônibus para os foliões

Carnaval 2022: veja como será o esquema de segurança no Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sambão do Povo Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados