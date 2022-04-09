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Renata Rasseli

Veja quem circulou pelo Camarote P12, o mais badalado do Sambão do Povo

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, visitaram o espaço, que tem parceria com a Rede Gazeta, na primeira noite de desfiles do Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (08)

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 01:09

Públicado em 

09 abr 2022 às 01:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Evandro Figueiredo, Ivan reis, Lorenzo Pazolini, Marcello Moraes, Márcio Chagas e Bruno Araujo, curtiram o desfile no Sambão do Povo nesta sexta (8)
Evandro Figueiredo, Ivan Reis, Lorenzo Pazolini, Marcello Moraes, Márcio Chagas e Bruno Araújo: no espaço vip da Rede Gazeta no Camarote P12 Crédito: Gilson Borba
Abram-alas para o Carnaval de Vitória 2022. Enquanto as escolas disputam o título de campeã, os foliões matam saudades do Sambão do Povo, depois de dois anos de pandemia. No camarote P12, o mais badalado do Sambão do Povo, circulou muita gente bonita, autoridades e amigos e clientes da Rede Gazeta, parceira do espaço vip, localizado no recuo do bateria, nesta sexta-feira (08). 
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi recebido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes no Camarote P12. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao lado de sua Andressa Barcelos, também circulou pelo P12, onde foi recebido por um dos sócios do camarote, Cícero Ribeiro e sua Mayka Schneider. 
Mayka Schneider, Arnaldinho Borgo e Andressa
Mayka Schneider, Arnaldinho Borgo e Andressa Barcelos Crédito: Monica Zorzanelli
O ponto mais instagramável do P12 foi, de longe, o Espaço Pantanal, que trouxe o clima da novela das 9 para o Sambão, com direito a floresta, jacaré e onça-pintada. Outro espaço disputado foi o de maquiagem, onde as mulheres capricharam no brilho. 
Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Camarote P12 na sexta-feira (08)

André Falcão e Carol Monteiro
André Falcão e Carol Monteiro apresentaram os desfiles da sexta-feira (08) no G1 Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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