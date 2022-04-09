Veja quem circulou pelo Camarote P12, o mais badalado do Sambão do Povo

Abram-alas para o Carnaval de Vitória 2022. Enquanto as escolas disputam o título de campeã, os foliões matam saudades do Sambão do Povo, depois de dois anos de pandemia. No camarote P12, o mais badalado do Sambão do Povo, circulou muita gente bonita, autoridades e amigos e clientes da Rede Gazeta, parceira do espaço vip, localizado no recuo do bateria, nesta sexta-feira (08).
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi recebido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes no Camarote P12. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao lado de sua Andressa Barcelos, também circulou pelo P12, onde foi recebido por um dos sócios do camarote, Cícero Ribeiro e sua Mayka Schneider.
O ponto mais instagramável do P12 foi, de longe, o Espaço Pantanal, que trouxe o clima da novela das 9 para o Sambão, com direito a floresta, jacaré e onça-pintada. Outro espaço disputado foi o de maquiagem, onde as mulheres capricharam no brilho.
Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.