Carnaval de Vitória: foliões começam a chegar ao Sambão do Povo

Tudo pronto no Sambão do Povo para o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Alguns foliões já começaram a chegar ao Sambão do Povo para assistir aos desfiles das sete agremiações do grupo de acesso A nesta sexta-feira (8). As escolas de samba disputam um lugar no grupo especial do Carnaval de Vitória

No Sambão do Povo, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, relatou à reportagem de A Gazeta que as agremiações estão preparadas para arrasarem na avenida.

“O dia de ontem já foi uma surpresa absoluta. A gente não esperava a qualidade das escolas, pelo pouco recurso. Passei pela concentração e estou de boca aberta com as escolas desta sexta. Estão no nível das escolas do grupo especial. Pode esperar que em 2022 será o maior carnaval da história do Espírito Santo", comemorou.

Os desfiles estão marcados para começarem às 22h. Ao todo, sete escolas vão se apresentar neste segundo dia de folia: Independentes de São Torquato, Chega Mais, Chegou O Que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima.

REGRAS

Cada agremiação tem um tempo de 55 minutos, conforme regulamento das escolas filiadas a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e Liga Independente do Grupo de Acesso do Espírito Santo (Liga ES), para apresentar seu carnaval. A escola campeã garante vaga no Grupo Especial no carnaval de 2023. Uma escola descerá para o Grupo B, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo A em 2023.

ORDEM E HORÁRIO DOS DESFILES