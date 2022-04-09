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É dia de desfiles!

Carnaval de Vitória: foliões começam a chegar ao Sambão do Povo

Nesta sexta-feira (8), segundo dia de desfiles das escolas de samba capixabas, se apresentam sete agremiações do grupo de acesso A, que disputam um lugar no grupo especial

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 21:04

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 abr 2022 às 21:04
Tudo pronto no Sambão do Povo para o Carnaval de Vitória
Tudo pronto no Sambão do Povo para o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Alguns foliões já começaram a chegar ao Sambão do Povo para assistir aos desfiles das sete agremiações do grupo de acesso A nesta sexta-feira (8). As escolas de samba disputam um lugar no grupo especial do Carnaval de Vitória.
No Sambão do Povo, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, relatou à reportagem de A Gazeta que as agremiações estão preparadas para arrasarem na avenida.
“O dia de ontem já foi uma surpresa absoluta. A gente não esperava a qualidade das escolas, pelo pouco recurso. Passei pela concentração e estou de boca aberta com as escolas desta sexta. Estão no nível das escolas do grupo especial. Pode esperar que em 2022 será o maior carnaval da história do Espírito Santo", comemorou.
Os desfiles estão marcados para começarem às 22h. Ao todo, sete escolas vão se apresentar neste segundo dia de folia: Independentes de São Torquato, Chega Mais, Chegou O Que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima.

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REGRAS

Cada agremiação tem um tempo de 55 minutos, conforme regulamento das escolas filiadas a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e Liga Independente do Grupo de Acesso do Espírito Santo (Liga ES), para apresentar seu carnaval. A escola campeã garante vaga no Grupo Especial no carnaval de 2023. Uma escola descerá para o Grupo B, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo A em 2023.

ORDEM E HORÁRIO DOS DESFILES

  • Independentes de São Torquato (22h) 
  • Chega Mais (23h05) 
  • Chegou O Que Faltava (0h10) 
  • Mocidade da Praia (1h15) 
  • Rosas de Ouro (2h20) 
  • Pega no Samba (3h25) 
  • Império de Fátima (4h30)

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