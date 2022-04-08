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Renata Rasseli

Camarote P12 oferece experiência exclusiva no Carnaval de Vitória 2022

Parceira do Camarote P12 este ano, a Rede Gazeta vai levar sua cobertura de entretenimento para registrar tudo do espaço no Sambão do Povo nesta sexta (08) e sábado (09)

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 07:59

Públicado em 

08 abr 2022 às 07:59
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

MUG entra na avenida com o enredo
Desfile das escolas de samba de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Espaço mais nobre da passarela do samba capixaba, o Camarote P12 vai promover uma experiência única para os foliões. Prova disso é que marcas consolidadas no mercado, como Construtora Épura, Extraplus, Casa do Serralheiro, Grand Construtora, VP Energia Solar garantiram lounges exclusivos por lá para receber seus convidados e vibrar na folia ao lado do recuo da bateria das escolas de samba do ES.
Parceira do Camarote P12 este ano, a Rede Gazeta vai levar sua cobertura de entretenimento para registrar tudo de mais legal que acontece no espaço, com cobertura para o site HZ e para as redes sociais. RR também vai circular pelos três andares do camarote, que oferece uma vista exclusiva para o Sambão do Povo. E quem não puder estar na avenida vai acompanhar tudinho, neste sábado, na transmissão da nossa TV Gazeta.

MAKE DA FOLIA

Mayka Schneider - Head de Marketing do P12 & Thaís Alfa - proprietária da franquia Alice Salazar
Mayka Schneider ( Head de Marketing do P12) e Thaís Alfa, a proprietária da franquia Alice Salazar, que será responsável pelo espaço de beleza do CamaroteP12 no Desfile das Escolas de Samba de Vitória neste fim de semana Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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