Camarote P12 oferece experiência exclusiva no Carnaval de Vitória 2022

Espaço mais nobre da passarela do samba capixaba, o Camarote P12 vai promover uma experiência única para os foliões. Prova disso é que marcas consolidadas no mercado, como Construtora Épura, Extraplus, Casa do Serralheiro, Grand Construtora, VP Energia Solar garantiram lounges exclusivos por lá para receber seus convidados e vibrar na folia ao lado do recuo da bateria das escolas de samba do ES.

Parceira do Camarote P12 este ano, a Rede Gazeta vai levar sua cobertura de entretenimento para registrar tudo de mais legal que acontece no espaço, com cobertura para o site HZ e para as redes sociais. RR também vai circular pelos três andares do camarote, que oferece uma vista exclusiva para o Sambão do Povo. E quem não puder estar na avenida vai acompanhar tudinho, neste sábado, na transmissão da nossa TV Gazeta.