Carnaval de Vitória: escolas revelam últimos detalhes antes de entrar no Sambão

Montagem do estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo, que vai transmitir o desfile das escolas do grupo especial Crédito: Fernando Madeira

Desde fevereiro de 2020 sem o repique da bateria, a evolução de mestres-salas e porta-bandeiras e a cadência de alas e alegorias, é momento de voltar para o Sambão. As escolas do grupo especial desfilam neste sábado (9), a partir das 22 horas, mas antes de pisarem novamente na avenida, em busca do título de campeã do Carnaval de Vitória , revelam últimos detalhes da apresentação e a expectativa que carregam sobre este retorno.

A Gazeta. Shows pirotécnicos, grandes alegorias e efeitos visuais inéditos em desfiles do carnaval capixaba são alguns dos segredos das agremiações que prometem surpreender e emocionar o público. Para quem não puder acompanhar as apresentações no Sambão, terá transmissão dos desfiles pela TV Gazeta e o tempo real no site de

Unidos de Jucutuquara

A primeira a desfilar será a Unidos de Jucutuquara que, neste ano, vai celebrar os 50 anos da agremiação na avenida, contando sua história e também revivendo um tempo em que eram reverenciados os povos indígenas e os negros. Com o enredo "O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá!", o desfile promete ser de grandes recordações, e uma delas estará logo no início da apresentação.

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"Teremos o retorno de uma pessoa muito querida por toda a escola e o público do Sambão, que virá na frente, abrindo a escola: Tatiana Paysan", conta Leandro Maciel Costa, diretor de harmonia da Jucutuquara, referindo-se à antiga rainha de bateria da agremiação.

Tatiana Paysan à frente da bateria da Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva

Questionado sobre o que mais seria possível adiantar do desfile, Leandro dá uma pequena pista: "A comissão de frente vem com uma alegoria (tripé) representando um dos maiores símbolos do bairro de Jucutuquara. Algo que mexe com a memória afetiva das pessoas. E vai ter efeitos até então inéditos para o Carnaval de Vitória."

Imperatriz do Forte

A Imperatriz do Forte entra no Sambão na sequência cantando "Em busca do 10", numa referência a importância dos números no cotidiano de todas as pessoas, mas sem deixar de pensar no desejo de conseguir a nota máxima durante o desfile.

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É por isso que o presidente da agremiação, Artur Kadratz, ressalta que os segredos da escola da comunidade do Forte São João estão guardados em cada ala. "A nossa aposta é na força dos nossos quesitos."

Barracão da Imperatriz do Forte: últimos detalhes na preparação para o desfile Crédito: Fernando Madeira

Artur destaca ainda que o público pode esperar uma apresentação muito forte, de uma comunidade aguerrida e com muita vontade de vencer. A escola está nos retoques finais para encantar os foliões com seu carnaval.

"Que Deus nos abençoe e todo mundo cante 'Em busca do 10'", finaliza.

Novo Império

A Novo Império, terceira escola a entrar na avenida, promete se apresentar com um chão muito forte, cantando Santo Antônio em clima de festa, segundo Suzana Bremenkamp, diretora de comunicação da agremiação.

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"Costumamos dizer que todo mundo tem um parente ou viveu parte da sua vida em Santo Antônio, seja na infância, seja nas festividades do santo padroeiro. E isso será facilmente identificado em nosso desfile, pois vamos mexer com os corações e a memória afetiva do público presente", frisa.

Com o enredo "Santo Antônio, olhai por nós!", a Novo Império passeia pelo sagrado, mas também exalta a comunidade de mesmo nome. Ao ser perguntada sobre detalhes do desfile ainda não revelados, Suzana faz o recuo - e não é da bateria.

Na Basílica de Santo Antônio, padroeiro da comunidade, integrantes da Novo Império são abençoados em missa no pré-Carnaval Crédito: Novo Império

"A Orquestra da Novo Império ensaiou na última semana uma surpresa para o público. Mas, se eu revelar, deixa de ser surpresa", respondeu, em tom de brincadeira.

Independente de Boa Vista

A lenda de um amor proibido vai embalar a Independente de Boa Vista, única escola de Cariacica no grupo especial. A agremiação será a quarta a entrar na avenida com o enredo "O Pássaro de Fogo traz a boa nova: é tempo de amar."

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O diretor de eventos da escola, Caulit Júnior, ressalta que será um desfile com bastante cor, brilho e esculturas gigantes, porém esquivou-se de entregar mais. "Se eu revelar o segredo, o carnavalesco me mata. Mas será um carnaval muito emocionante", garante.

Para ele, o grande diferencial deste carnaval talvez não sejam as alegorias e fantasias, mas a vibração do público. "Ficamos dois anos afastados e estamos voltando. O povo fez muita falta para quem é envolvido com carnaval", pontua.

A Boa Vista é a atual campeã do Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Caulit observa que as escolas que conseguiram atravessar as dificuldades e chegar até o momento de desfilar merecem ser reconhecidas pelo esforço.

"É um carnaval de superação para todos nós, de muita luta devido à crise financeira, à Covid. Na Boa Vista, vamos fazer um grande desfile e tentar manter esse título pela terceira vez seguida, o que seria inédito e um grande marco para nossa escola. Sabemos de todas as dificuldades e da competência das demais escolas. Mas quem vai se beneficiar disso tudo será o público."

Mocidade Unida da Glória

Única representante de Vila Velha no grupo especial, a Mocidade Unida da Glória (MUG) vai se aventurar numa caravana da alegria no Sambão. A escola será a quinta a se apresentar e assegura que vai promover uma grande festa para os foliões.

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"A MUG preparou um desfile com menos movimento nas alegorias e investiu mais em pirotecnia. Muitos efeitos visuais irão acontecer. E é bom ter uma atenção especial para nossa comissão de frente", pontua Patrick Rocha, diretor administrativo da escola que vai apresentar o enredo “O Leão em caravana traz ao palco da folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia.”

Patrick conta um pouco mais do que será a apresentação da Mocidade. "Pontos altos que posso ressaltar estão na ala que vem atrás da bateria, e nossos elementos alegóricos que estavam guardados até agora. Nossos 'bonecos de Olinda' vão homenagear baluartes da escola. E o carro 2 - 'Casa de Bonecos' - está cheio de elementos que irão fazer todo folião se identificar com o desfile."

Ensaio técnico da Mocidade Unida da Glória, a MUG, no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva

O diretor fala que a escola vive uma grande expectativa pelo retorno, após dois anos, e será um momento de muita celebração. "O público que for para o Sambão vai ver cada escola querendo fazer o seu melhor. E quem assistir ao desfile da MUG pode ter certeza que vamos fazer um grande espetáculo. A esperança, lógico, é de levar o título para casa, mas sempre vamos fazer um espetáculo de qualidade, que é a nossa marca", sustenta.

Unidos da Piedade

A sexta escola a desfilar será a Unidos da Piedade. A escola da região da Fonte Grande vai cantar "Da riqueza do café, sua força e majestade" para recontar a história da produção cafeeira com relevante papel na economia capixaba. Contudo, não se trata apenas do produto, mas também das pessoas. Especialmente do povo negro e suas lutas, ontem e hoje.

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Elder Alves, diretor-geral de harmonia da Piedade, não revelou nenhum segredo da agremiação, e prefere deixar as surpresas para a hora do desfile, mas garante que o público vai se emocionar - e ele também.

"Não posso revelar nossas surpresas, mas posso adiantar que estamos preparando um lindo desfile a ser apresentado na avenida. Estamos bastante ansiosos por esse momento; não tivemos o desfile de 2021. Estou me preparando para viver uma grande emoção naquela avenida mágica e chorar após a linha da dispersão", estima.

Tradicional Descida da Piedade, que acontece toda terça-feira antes do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O diretor lembra que todos passaram por momentos difíceis ao longo da pandemia, mas que agora é tempo de alegria. "Quero ouvir todos cantando o trecho do nosso samba: 'canta forte, Piedade'!"

Andaraí

Para finalizar os desfiles do grupo especial, a Andaraí vai homenagear Santa Martha, bairro de Vitória onde surgiu a escola. O enredo "Mulembá" se propõe a fazer um resgate histórico e cultural da comunidade.

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Após ser campeã do grupo A em 2020, ano da última disputa devido à pandemia, a Andaraí está de volta à elite do Carnaval de Vitória. A agremiação preparou seu desfile carregando como referência os contos dos povos africanos e seu desembarque no Brasil até chegar ao Espírito Santo.

Nos preparativos finais para o desfile, o presidente da escola, Thiago Bandeira, não pôde atender à reportagem para apontar suas perspectivas sobre a apresentação e a expectativa de voltar ao Sambão.