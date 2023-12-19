Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra de graça

Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra Crédito: Montagem/Arthur Louzada/Instagram/@tomkray/Divulgação

O verão de Conceição da Barra promete animar os turistas e moradores da região. Isso porque mais de 15 atrações - locais e nacionais - prometem fazer um verdadeiro festival no município. O grande destaque vai para o cantor Bell Marques, que se apresenta no dia 14 de janeiro. Além dele, a programação ainda conta com Parangolé, Jammil e Tomate.

Todos os shows irão acontecer na orla de Conceição da Barra, na chamada Praça da Folia, localizada no centro da cidade. E a festa já começa em grande estilo no dia 30 de dezembro, com apresentações de Enegesamba, às 20h30 no palco da praça, Léo Mai, às 22h30 no trio elétrico, e Chocolate e Cia, às 00h no palco.

No dia 31, as últimas horas de 2023 serão comandadas pelo cantor Juliano Couto, às 21h30. Já a banda Aue será a responsável em começar 2024 com o pé direito, com apresentação marcada para 00h. Na sequência, às 1h30, é o cantor Tyhenri que abrilhanta a festa. Haverá queima de fogos com duração de 12 minutos na sede do município.

O dia 1º de janeiro também será de muita folia. Com o nome “Dias Melhores Verão”, a programação musical da estação mais quente do ano começa com tudo ao som da banda Agitus, às 18h. Já às 20h30, o grupo Parangolé promete levar o melhor do swing da Bahia para Conceição da Barra.

No sábado, 6 de janeiro, o cantor Tomate fará um show especial em cima do trio elétrico às 22h30. No final de semana seguinte, o ícone do axé Bell Marques virá com seus maiores sucessos, como “Diga Que Valeu” e “100% Você”, para encantar o Norte do Espírito Santo. O baiano se apresenta no dia 14 de janeiro, às 18h30. No mesmo dia, o artista Alan Venturin anima o público às 16h.

Bell Marques se apresenta em Conceição da Barra no dia 14 de janeiro Crédito: Arthur Louzada

Acha que acabou? No dia 26 de janeiro, a banda Jammil promete fechar a programação do “Dias Melhores Verão” com chave de ouro. A apresentação do grupo está marcada para acontecer às 22h30. Ao longo dos dias, outros nomes locais estão confirmados para animar Conceição da Barra, como Léo Lima, Andrea Nery, Matheus Emis, Kelly Muniz.

Além da parte musical, o festival de verão barrense contará com uma estrutura exclusiva. Segundo o secretário de Turismo, Roberto Malacarne, haverá uma praça gastronômica e banheiros químicos no local. Durante o dia, outras atividades esportivas estarão acontecendo em uma arena na região.

Tomate também se apresenta em Conceição da Barra Crédito: Instagram@tomkray

PROGRAMAÇÃO