Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra de graça
Programe-se

Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra de graça

Programação começa no dia 30 de dezembro e vai até 26 de janeiro.  Mais de 15 atrações - locais e nacionais - estão confirmadas para agitar o festival
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 16:49

Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra
Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra Crédito: Montagem/Arthur Louzada/Instagram/@tomkray/Divulgação
O verão de Conceição da Barra promete animar os turistas e moradores da região. Isso porque mais de 15 atrações - locais e nacionais - prometem fazer um verdadeiro festival no município. O grande destaque vai para o cantor Bell Marques, que se apresenta no dia 14 de janeiro. Além dele, a programação ainda conta com Parangolé, Jammil e Tomate.
Todos os shows irão acontecer na orla de Conceição da Barra, na chamada Praça da Folia, localizada no centro da cidade. E a festa já começa em grande estilo no dia 30 de dezembro, com apresentações de Enegesamba, às 20h30 no palco da praça, Léo Mai, às 22h30 no trio elétrico, e Chocolate e Cia, às 00h no palco.
No dia 31, as últimas horas de 2023 serão comandadas pelo cantor Juliano Couto, às 21h30. Já a banda Aue será a responsável em começar 2024 com o pé direito, com apresentação marcada para 00h. Na sequência, às 1h30, é o cantor Tyhenri que abrilhanta a festa. Haverá queima de fogos com duração de 12 minutos na sede do município.
O dia 1º de janeiro também será de muita folia. Com o nome “Dias Melhores Verão”, a programação musical da estação mais quente do ano começa com tudo ao som da banda Agitus, às 18h. Já às 20h30, o grupo Parangolé promete levar o melhor do swing da Bahia para Conceição da Barra.
No sábado, 6 de janeiro, o cantor Tomate fará um show especial em cima do trio elétrico às 22h30. No final de semana seguinte, o ícone do axé Bell Marques virá com seus maiores sucessos, como “Diga Que Valeu” e “100% Você”, para encantar o Norte do Espírito Santo. O baiano se apresenta no dia 14 de janeiro, às 18h30. No mesmo dia, o artista Alan Venturin anima o público às 16h.
Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023
Bell Marques se apresenta em Conceição da Barra no dia 14 de janeiro Crédito: Arthur Louzada
Acha que acabou? No dia 26 de janeiro, a banda Jammil promete fechar a programação do “Dias Melhores Verão” com chave de ouro. A apresentação do grupo está marcada para acontecer às 22h30. Ao longo dos dias, outros nomes locais estão confirmados para animar Conceição da Barra, como Léo Lima, Andrea Nery, Matheus Emis, Kelly Muniz.
Além da parte musical, o festival de verão barrense contará com uma estrutura exclusiva. Segundo o secretário de Turismo, Roberto Malacarne, haverá uma praça gastronômica e banheiros químicos no local. Durante o dia, outras atividades esportivas estarão acontecendo em uma arena na região.
Tomate é uma das atrações do bloco do Vital na noite de sábado (17)
Tomate também se apresenta em Conceição da Barra Crédito: Instagram@tomkray

PROGRAMAÇÃO

  • 30 de dezembro
  • Enegesamba, às 20h30 
  • Léo Mai, às 22h30
  • Chocolate e Cia, às 00h

  • 31 de dezembro
  • Juliano Couto, às 21h30 
  • Banda Aue, às 00h 
  • Tyhenri, às 1h30

  • 1 de janeiro
  • Banda Agitus, às 18h
  • Parangolé, às 20h30

  • 6 de janeiro
  • Tomate, às 22h30

  • 14 de janeiro
  • Alan Venturin, às 16h
  • Bell Marques, às 18h30 
  • 26 de janeiro
  • Banda Jammil, às 22h30 

Veja Também

Sorriso Maroto escolhe Vitória como 2ª cidade a receber turnê “As Antigas” em 2024

Réveillon do P12: sertanejo e eletrônico agitam a virada em Guarapari

É o Tchan e Araketu são atrações do verão 2024 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES
Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES
Presentes de Dia dos Pais 2026
Dia dos Pais: 40 presentes de beleza para todos os estilos e bolsos
Homem invade bar e hamburgueria em Vitória
Ladrão invade bar e hamburgueria e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Jardim da Penha; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados