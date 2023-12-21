Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Réveillon em Itaúnas terá shows de Marcelo Falcão, Cone Crew e Maneva
Festa

Réveillon em Itaúnas terá shows de Marcelo Falcão, Cone Crew e Maneva

Evento terá três dias e mais de 20 horas de música. Ingressos custam a partir de R$ 150; confira a programação completa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:09

Réveillon de Itaúnas contará com shows de Marcelo Falcão, Cone Crew Diretoria e Maneva
Réveillon de Itaúnas contará com shows de Marcelo Falcão, Cone Crew Diretoria e Maneva Crédito: Reprodução/Instagram
Para os amantes do nosso paraíso de dunas capixabas, Itaúnas promete uma superfesta para celebrar a chegada do ano novo! Na programação, mais de 20 horas de música e atrações nacionais.
Logo na sexta (29) a festança começa com Marcelo Falcão, Mensana e Alcalyno. Já no sábado (30) apresentações de Planta & Raiz, Cone Crew Diretoria e Trio Potiguá. E para fechar com chave de ouro, no domingo (31) com Maneva, Samba Soul e Pedro Perez. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Sexta-feira (29/12):
  • Alcalyno (ES)
  • Dj Mr Dedus
  • Mensana (BSB)
  • Marcelo Falcão (RJ)
  • Dj Lorelai (ES)
Sábado (30/12):
  • Trio Potiguá
  • Dj Mr Dedus (ES) 
  • Planta E Raiz (SP)
  • Cone Crew Diretoria (RJ)
  • DJ Lorelai (ES)
Domingo (31/12):
  • Dj Mr Dedus (ES) 
  • Pedro Perez (ES)
  • Maneva (SP)
  • Sambasoul (ES)

SERVIÇO

RÉVEILLON ITAÚNAS VILA MÁGICA
  • Quando:  29/12 a 31/12
  • Onde: Vila Shows Itaúnas - Conceição da Barra/ES
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 150 (meia/4º lote), R$ 300 (inteira/4º lote), R$ 390 (passaporte para os 3 dias/meia), R$ 780 (passaporte para os 3 dias/inteira), à venda no site da Zig Tickets

Veja Também

Novo álbum de DJ capixaba Matt D foi inspirado em mudança do ES para SP

Bell Marques, Jammil e Tomate agitam verão em Conceição da Barra de graça

Réveillon do P12: sertanejo e eletrônico agitam a virada em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Itaúnas Réveillon Turismo Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES
Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES
Presentes de Dia dos Pais 2026
Dia dos Pais: 40 presentes de beleza para todos os estilos e bolsos
Homem invade bar e hamburgueria em Vitória
Ladrão invade bar e hamburgueria e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Jardim da Penha; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados