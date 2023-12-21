Réveillon em Itaúnas terá shows de Marcelo Falcão, Cone Crew e Maneva

Para os amantes do nosso paraíso de dunas capixabas, Itaúnas promete uma superfesta para celebrar a chegada do ano novo! Na programação, mais de 20 horas de música e atrações nacionais.
Logo na sexta (29) a festança começa com Marcelo Falcão, Mensana e Alcalyno. Já no sábado (30) apresentações de Planta & Raiz, Cone Crew Diretoria e Trio Potiguá. E para fechar com chave de ouro, no domingo (31) com Maneva, Samba Soul e Pedro Perez.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
Sexta-feira (29/12):
- Alcalyno (ES)
- Dj Mr Dedus
- Mensana (BSB)
- Marcelo Falcão (RJ)
- Dj Lorelai (ES)
Sábado (30/12):
- Trio Potiguá
- Dj Mr Dedus (ES)
- Planta E Raiz (SP)
- Cone Crew Diretoria (RJ)
- DJ Lorelai (ES)
Domingo (31/12):
- Dj Mr Dedus (ES)
- Pedro Perez (ES)
- Maneva (SP)
- Sambasoul (ES)
SERVIÇO
RÉVEILLON ITAÚNAS VILA MÁGICA
- Quando: 29/12 a 31/12
- Onde: Vila Shows Itaúnas - Conceição da Barra/ES
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: R$ 150 (meia/4º lote), R$ 300 (inteira/4º lote), R$ 390 (passaporte para os 3 dias/meia), R$ 780 (passaporte para os 3 dias/inteira), à venda no site da Zig Tickets