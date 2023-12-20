Novo álbum de DJ capixaba Matt D foi inspirado em mudança do ES para SP

“DJ Matt D, E o Brabo tem Nome”. Você pode até não saber quem está por trás dessa frase, mas ela já se tornou uma marca nos maiores hits de funk do Brasil. Capixaba da região de São Pedro, em Vitória, Matheus de Jesus Almeida, conhecido como Matt D, lança seu primeiro álbum de estúdio “Medo É Só Ilusão”.
Para estrear essa nova fase, Matt D conversou com HZ para contar mais detalhes deste projeto especial. “O álbum fala da minha história de vida, desde Vitória até São Paulo. Tem uma simbologia. Foi o pontapé inicial para ultrapassar barreiras e limitações na minha cabeça”, contou. Em um tom bem humorado, o capixaba ainda revelou como surgiu sua principal marca “DJ Matt D, e o Brabo tem Nome”.
Assista ao vídeo da entrevista:
Inspirado em uma frase publicada pelo jogador Vinícius Jr, o nome do projeto também faz alusão a trajetória do próprio produtor musical. Aos 24 anos, Matt D celebra seu sucesso meteórico desde que chegou a São Paulo, somando mais de 8 milhões de ouvintes. Entre os destaques deste ano, o capixaba coleciona vários Top1 no Spotify, como “Novidade na Área”, com Livinho, além de ter sido indicado ao Prêmio Multishow 2023 na categoria Funk do Ano.
Diante de tanta projeção, a expectativa para o novo álbum é enorme. O projeto de 15 faixas conta com várias participações da cena urbana, como Kawe, Caverinha, Livinho, MC Dricka, MC Don Juan, MC Pedrinho e MC Luanna. Todas as músicas são inéditas e passeiam pelo trap, funk e rap, além de trazer hits que misturam esses ritmos.
CONFIRA A ENTREVISTA
“Medo É Só Ilusão” marca o seu primeiro álbum de estúdio. O que representa essa conquista para você?
É um passo muito importante. Por mais que eu tenha outras músicas que estão ‘andando’, o álbum tem um grande significado. O álbum fala da minha história de vida, desde Vitória até São Paulo. Tem uma simbologia. Quando peguei o álbum, vi que era exatamente o que eu estava buscando. Foi o pontapé inicial para ultrapassar barreiras e limitações na minha cabeça.
Com 15 faixas, como foi a construção do álbum? E a escolha do nome?
Em relação a construção do álbum, eu destaco a conexão com tudo. Procuro prezar bastante também pela qualidade, quero muito saber que a pessoa vai entregar muito no que vamos focar. A faixa do MC Vini é uma das principais porque tem um significado muito forte, fala da minha trajetória. O nome do álbum faz alusão a uma frase de Vinicius Junior nas redes sociais. Ele falava das metas dele e eu também tinha as minhas. E daí surgiu essa ideia.
Temos grandes nomes presentes nesse trabalho, como Don Juan, Pedrinho e o próprio Livinho. Como foi feita essa escolha de parcerias?
Todas as parcerias surgiram de antes, de trocar ideias. Mas antes não era o momento, não adianta fazer as coisas certas na hora errada. Foi tudo acontecendo no seu tempo. Eu já conhecia os artistas ,mas tinha que ter um cronograma.
Tem alguma faixa especial?
Sim. ‘Homenagem Aos Relíquias 6’, que é esse legado do desde primeiro até essa faixa. Tem também a música a com o MC Davi e o Kawe. É a faixa mais especial , nem eu consegui descrever o que senti. Uma sensação de dever de casa cumprido. São milhares emoções em milésimos de segundos nessa faixa. É uma música de gratidão. Você se emociona por dentro.
O que você espera transformar com esse álbum?
Eu espero transformar muitos produtores em artistas. Procuro sempre falar que ele também é um artista, por isso eu busco motivar todos eles a fazerem o trabalho que eles já sabem. Falo: ‘vai pra frente, vai para o palco.
Com o álbum nas plataformas. Quero saber agora qual o seu sonho.
Eu acho que já estou dentro do sonho. Ele já está acontecendo. Se falar de metas, a minha principal meta do ano que vem é buscar o Grammy. Apesar de ter nascido em um ambiente onde todo mundo achava que eu ia virar estatística, eu não virei. Estou trabalhando para expandir mais e mais. Quero muito expandir para fora do país.