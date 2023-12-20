Novo álbum de DJ capixaba Matt D foi inspirado em mudança do ES para SP

DJ Matt D lança seu primeiro álbum de estúdio Crédito: Divulgação

“DJ Matt D, E o Brabo tem Nome”. Você pode até não saber quem está por trás dessa frase, mas ela já se tornou uma marca nos maiores hits de funk do Brasil. Capixaba da região de São Pedro, em Vitória, Matheus de Jesus Almeida, conhecido como Matt D, lança seu primeiro álbum de estúdio “Medo É Só Ilusão”.

Para estrear essa nova fase, Matt D conversou com HZ para contar mais detalhes deste projeto especial. “O álbum fala da minha história de vida, desde Vitória até São Paulo. Tem uma simbologia. Foi o pontapé inicial para ultrapassar barreiras e limitações na minha cabeça”, contou. Em um tom bem humorado, o capixaba ainda revelou como surgiu sua principal marca “DJ Matt D, e o Brabo tem Nome”.

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Inspirado em uma frase publicada pelo jogador Vinícius Jr, o nome do projeto também faz alusão a trajetória do próprio produtor musical. Aos 24 anos, Matt D celebra seu sucesso meteórico desde que chegou a São Paulo, somando mais de 8 milhões de ouvintes. Entre os destaques deste ano, o capixaba coleciona vários Top1 no Spotify, como “Novidade na Área”, com Livinho, além de ter sido indicado ao Prêmio Multishow 2023 na categoria Funk do Ano.

Diante de tanta projeção, a expectativa para o novo álbum é enorme. O projeto de 15 faixas conta com várias participações da cena urbana, como Kawe, Caverinha, Livinho, MC Dricka, MC Don Juan, MC Pedrinho e MC Luanna. Todas as músicas são inéditas e passeiam pelo trap, funk e rap, além de trazer hits que misturam esses ritmos.

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