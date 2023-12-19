Natal 2023: onde encontrar decorações especiais pelo Espírito Santo

Decoração de Natal no Parque da Cidade na Serra Crédito: Vitor Jubini

Já está quase na hora do Papai Noel sair do Polo Norte e espalhar pelo mundo votos de esperança, alegria e renovação. Para fazer o Bom Velhinho se sentir bem recebido em terras capixabas, no dia 25 de dezembro, cidades em todo o Espírito Santo prepararam decorações e programações especiais em espaços públicos. Confira, a seguir, onde encontrar a magia do Natal pelo Estado:

Vitória

Decoração de Natal 2023 do Parque Moscoso, no Centro de Vitória

A Praça do Papa, na Enseada do Suá, também foi especialmente decorada . Lá, é possível encontrar uma verdadeira vilã gigante para receber o Papai Noel, com direito a tobogã, roda gigante e carrossel, além de 104 árvores em homenagem às escolas da rede municipal.

Confira como ficou a decoração de Natal da Praça do Papa

A Catedral, no Centro de Vitória, também conta com a tradicional projeção natalina. Todas as sextas-feiras, sábados e e domingos, até o dia 25 de dezembro, será possível assistir a um show de encantos do video mapping que será projetado na estrutura do ponto turístico. Serão feitas seis apresentações por dia, com intervalos de trinta minutos entre cada, com o tempo mínimo de seis minutos.

Até 22 de dezembro, a Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, recebe iluminação especial e projeções com temática natalina. Com o espetáculo Luzes do Centro, o prédio do Sebrae contará ainda com apresentação de orquestras e corais.

Prédio da Praça Costa Pereira com iluminação especial de Natal Crédito: Divulgação/Sebrae

Bairro da Penha, Solon Borges, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Tabuazeiro também foram alguns bairros que ganharam iluminação especial neste fim de ano.

Vila Velha

Em Vila Velha, a Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, ganhou uma árvore de 22m, uma locomotiva, um meganoel e quebra-nozes. Outro ponto que também ganhou a árvore gigante foi a Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu.

Serra

Árvore gigantes podem ser encontradas em diferentes locais na Serra. Na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, e no Parque da Cidade, em Laranjeiras, as árvores tem 23 m de altura . Já na rotatória do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, a árvore conta com 18 m.

Natal 2023 no Parque da Cidade, na Serra

Cariacica

É possível encontrar decorações natalinas em alguns pontos da cidade: na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e no centro comercial, em Viana Sede, na Primeira Praça, na Praça do Centro Multiuso É Pra Já e no centro comercial de Marcílio de Noronha, no Parque Linear de Canaã e na Praça de Nova Bethânia. Árvores , de Natal de 18 metros de altura, arendelas, portais com iluminação e iluminação cênica podem ser encontrados pela cidade.

O Trevo de Alto Lage também é um dos pontos de destaque. Troncos de coqueiros decorados e um letreiro de “Feliz Natal” trazem a magia do final do ano para a cidade.

Até o dia 6 de janeiro é possível visitar também uma decoração especial para crianças em Cariacica Sede e no Parque da Biquinha em Jardim América.

Colatina

A cidade de Colatina conta com duas vilas para o Papai Noel. Uma na Área Verde e outra na Praça do Bairro São Silvano. Até o dia 5 de janeiro, será possível conferir as decorações.

Os distritos de Itapina, Baunilha, Boapaba e os bairros Vila Lenira, São Silvano, Honório Fraga e Centro, além do Calçadão e das Avenidas Angelo Giuberti, Getúlio Vargas, Avenida Brasil e Silvio Avidos, também receberam decoração especial.

Aracruz

O litoral Norte do ES também conta com decorações especiais. A Praça Monsenhor Guilherme Schmitz e a Praça da Paz foram os locais escolhidos para despertar a magia do Natal em Aracruz.

Domingos Martins

O Brilho de Natal já iluminou a Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins. Até o dia 7 de janeiro, turistas poderão se encantar com as decorações feitas por artesãos locais. A Rua do Lazer, a Rua das Flores e o Portal da Cidade acompanham a decoração.

Brilho de Natal 2024 em Domingos Martins Crédito: Reprodução/Prefeitura de Domingos Martins

Santa Teresa

A Praça Augusto, em Santa Teresa, na Região Serrana, conta com letreiros e uma árvore de Natal mega decorada. A Rua do Lazer da cidade mais italiana do Espírito Santo também conta com decoração especial para o Bom Velhinho.

Irupi