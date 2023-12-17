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Celebração

Árvore que Canta 2023: espetáculo de Natal celebra nascimento de Jesus

Evento ocorre nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, no Templo da Primeira Igreja Batista de Vitória, no Centro; veja como retirar seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 09:00

"Onde está Jesus?" é o tema da Árvore que Canta 2023 Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@pibvitoriaoficial
Com uma história que começou em dezembro de 1998, a “Árvore Que Canta” já faz parte do calendário anual de eventos do Espírito Santo. Idealizado pela Igreja Batista, o espetáculo busca celebrar o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus, por meio de apresentações de uma grandiosa cantata de Natal.
Neste ano, as apresentações estão marcadas para os dias 25, 26 e 27 de dezembro, sempre às 19h30, no Templo da Primeira Igreja Batista de Vitória, no Centro. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados no site sympla.com.br. No dia do evento, será necessário entregar, junto com o ingresso, um quilo de alimento não perecível.
Durante as três noites, solistas, integrantes da orquestra e dançarinos, dentre os mais de 300 integrantes do espetáculo, prometem encantar o público.
Em 2020, a montagem foi suspensa devido às restrições da pandemia da Covid-19 e só voltou a ser realizada no ano passado. Neste ano, o evento busca encantar o público com o tema “Onde está Jesus?”.

CONFIRA

  • ÁRVORE QUE CANTA 2023
  • QUANDO: 25, 26 e 27 de Dezembro
  • HORÁRIO: A partir das 19h30
  • ONDE: Templo da Primeira Igreja Batista de Vitória, no Centro
  • ENTRADA: Gratuita, mediante apresentação dos ingressos (disponíveis no site da Sympla) e entrega de 1 (um) kg de alimento não perecível
  • Realizado pela Igreja Batista de Vitória, o evento "Árvore que Canta 2023“  conta com o apoio da TV Gazeta.

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