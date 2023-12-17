Árvore que Canta 2023: espetáculo de Natal celebra nascimento de Jesus

"Onde está Jesus?" é o tema da Árvore que Canta 2023 Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@pibvitoriaoficial

Com uma história que começou em dezembro de 1998, a “Árvore Que Canta” já faz parte do calendário anual de eventos do Espírito Santo. Idealizado pela Igreja Batista, o espetáculo busca celebrar o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus, por meio de apresentações de uma grandiosa cantata de Natal.

Neste ano, as apresentações estão marcadas para os dias 25, 26 e 27 de dezembro, sempre às 19h30, no Templo da Primeira Igreja Batista de Vitória, no Centro. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados no site sympla.com.br. No dia do evento, será necessário entregar, junto com o ingresso, um quilo de alimento não perecível.

Durante as três noites, solistas, integrantes da orquestra e dançarinos, dentre os mais de 300 integrantes do espetáculo, prometem encantar o público.

Em 2020, a montagem foi suspensa devido às restrições da pandemia da Covid-19 e só voltou a ser realizada no ano passado. Neste ano, o evento busca encantar o público com o tema “Onde está Jesus?”.

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