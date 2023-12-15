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Para cair no samba

Intérprete da Mocidade Independente faz show na quadra da Novo Império

Zé Paulo Sierra é presença confirmada na festança que comemora o aniversário da agremiação capixaba. Evento acontece na quadra da Novo Império neste domingo (17)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 19:00

Zé Paulo Sierra: intérprete da Mocidade Independente faz show na quadra da Novo Império
Zé Paulo Sierra: intérprete da Mocidade Independente faz show na quadra da Novo Império Crédito: Divulgação
E o "couro vai comer" lá pelos lados de Caratoíra (Vitória)Zé Paulo Sierra, intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma das gigantes do carnaval carioca, faz show neste domingo (17), a partir das 16h, na festa de aniversário da tradicionalíssima Novo Império, outra gigante, mas do carnaval de Vitória. Ah, sim: o encontro de titãs acontece na quadra da agremiação capixaba.
O clima com certeza será de muito samba no pé para agitar a galera, ajudando a entrar em ritmo do carnaval. Não custa lembrar que as apresentações oficiais no Sambão do Povo acontecem de 2 a 4 de fevereiro de 2024.
Quem também anima a tarde dos foliões é a "Orquestra Ammor". Formada por músicos de diversos grupos do Estado que tocam em blocos do carnaval capixaba, a "Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua", como é chamada, está se consolidando como um dos principais conjuntos "momescos" na nossa folia.
E para "fechar" ainda mais a quizomba (no bom sentido, é claro!) imperiana, todos os seguimentos da escola vão se apresentar, como também haverá performance de Elielson CPX. Só fica em casa quem quiser!

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA NOVO IMPÉRIO

  • QUANDO: Domingo (17), a partir das 16h
  • ONDE: Na quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória
  • ATRAÇÕES: Zé Paulo Sierra, intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, Orquestra Ammor, apresentação de todos os segmentos da escola e performance de Elielson CPX
  • INGRESSOS: R$ 20. À venda na bilheteria da escola

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