Zé Paulo Sierra: intérprete da Mocidade Independente faz show na quadra da Novo Império Crédito: Divulgação

E o "couro vai comer" lá pelos lados de Caratoíra (Vitória). Zé Paulo Sierra, intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma das gigantes do carnaval carioca, faz show neste domingo (17), a partir das 16h, na festa de aniversário da tradicionalíssima Novo Império, outra gigante, mas do carnaval de Vitória. Ah, sim: o encontro de titãs acontece na quadra da agremiação capixaba.

Não custa lembrar que as apresentações oficiais no Sambão do Povo acontecem de 2 a 4 de fevereiro de 2024. O clima com certeza será de muito samba no pé para agitar a galera, ajudando a entrar em ritmo do carnaval.

Quem também anima a tarde dos foliões é a "Orquestra Ammor". Formada por músicos de diversos grupos do Estado que tocam em blocos do carnaval capixaba, a "Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua", como é chamada, está se consolidando como um dos principais conjuntos "momescos" na nossa folia.

E para "fechar" ainda mais a quizomba (no bom sentido, é claro!) imperiana, todos os seguimentos da escola vão se apresentar, como também haverá performance de Elielson CPX. Só fica em casa quem quiser!

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA NOVO IMPÉRIO