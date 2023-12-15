Natiruts desembarca em Vitória neste sábado (16) com turnê 'Good Vibration'

A banda Natiruts Crédito: Thaís Mallon

Com mais de um bilhão de visualizações e 2 indicações ao Grammy Latino, o fenômeno do reggae brasileiro, Natiruts desembarca em Vitória neste sábado (16). Repleto de sucessos clássicos, como “Quero Ser Feliz” e “Andei Só”, a banda se apresenta no Privilége Vitória, na Praia do Canto. O grupo está rodando o Brasil com a turnê “Good Vibration”, do álbum lançado em 2022.

Com 25 anos de história, a banda de Brasília era good vibes bem antes que o termo virasse algo corrente no pop brasileiro – ainda nos anos 1990, ela fez a conexão pioneira do balanço revitalizante do reggae jamaicano com um Brasil cheio de ritmos envolventes e de belezas naturais. Essa é a combinação de riquezas artísticas que o cantor Alexandre Carlo e seus companheiros trazem no álbum “Good Vibration – Vol 1.”.

Com participações especiais no álbum de Ziggy Marley, Pedro Capó, Debi Nova e Macac, certamente Natiruts vai entregar uma apresentação recheada de energia positiva em terras capixabas. Além deles, o line-up também conta com shows de Beat Locks, Mr Dedus e da banda canela-verde Lane, que venceu o Concurso de Bandas do João Rock neste ano.

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