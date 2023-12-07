HZ sorteia ingressos para shows de Tiee e Caju Pra Baixo em Vitória

Cantor Tiee se apresenta no Gordinho Sambão Crédito: Natã Costa

o pagodeiro Tiee e o grupo Caju Pra Baixo são Nesta semana,são as atrações principais do evento Samba Summer , que acontecerá a partir das 20h deste sábado (9), no Gordinho Sambão, em Vitória. O cantor e compositor Tiee traz para o ES, mais uma vez, a turnê “Samba Pro Meu Povo” - nome do DVD que possui mais de 113 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Pensando nisso, dois sortudos poderão participar do sorteio de HZ e concorrer a um par de ingressos para o evento. E para aumentar a expectativa, o artista promete levar o melhor de suas canções para terras capixabas. Vai ficar de fora dessa?

Os ingressos custam entre R$ 70 (4º lote, pista, meia entrada) e R$ 300 (5º lote, frontstage, inteira), no site da LeBillet.

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando 2 pares de ingressos para o evento.

Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio, que acontece na sexta (8). Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de sexta (8) e poderão retirar seus ingressos na sexta (8) ou no sábado (9), na portaria da Rede Gazeta. Boa sorte, galera!