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HZ sorteia ingressos para shows de Tiee e Caju Pra Baixo em Vitória

A apresentação dos artistas acontece neste sábado (9), a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Veja como participar do sorteio de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 14:08

Cantor Tiee se apresenta no Gordinho Sambão Crédito: Natã Costa
Nesta semana, o pagodeiro Tiee e o grupo Caju Pra Baixo são as atrações principais do evento Samba Summer, que acontecerá a partir das 20h deste sábado (9), no Gordinho Sambão, em Vitória. O cantor e compositor Tiee traz para o ES, mais uma vez, a turnê “Samba Pro Meu Povo” - nome do DVD que possui mais de 113 milhões de reproduções nas plataformas digitais. 
Pensando nisso, dois sortudos poderão participar do sorteio de HZ e concorrer a um par de ingressos para o evento. E para aumentar a expectativa, o artista promete levar o melhor de suas canções para terras capixabas. Vai ficar de fora dessa?
Os ingressos custam entre R$ 70 (4º lote, pista, meia entrada) e R$ 300 (5º lote, frontstage, inteira), no site da LeBillet.

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando 2 pares de ingressos para o evento.
Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio, que acontece na sexta (8). Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de sexta (8) e poderão retirar seus ingressos na sexta (8) ou no sábado (9), na portaria da Rede Gazeta. Boa sorte, galera!

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