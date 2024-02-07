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Festival

Rock in Rio anuncia cantoras Katy Perry e Gloria Gaynor na programação

Festival terá ainda apresentação da brasileira Iza no dia 20 de setembro, em data com só mulheres artistas nos palcos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 07:54

A cantora Katy Perry
A cantora Katy Perry irá se apresentar no Rock in Rio no dia 20 de setembro Crédito: Reuters/Folhapress
O Rock in Rio anunciou a cantora Katy Perry na programação do festival este ano. A artista americana será a principal atração do evento em 20 de setembro, liderando o dia dedicado a mulheres na música.
A organização ainda confirmou a apresentação de Gloria Gaynor, do hit "I Will Survive", e a brasileira Iza na data. As duas cantoras farão os seus shows no palco Sunset.
Batizado de "Dia Delas", a data também terá apresentações das cantoras Angelique Kidjo, que lidera a programação do palco Global Village, e de Ivete Sangalo, que já havia sido anunciada anteriormente como parte dos trabalhos do palco Mundo.
Esta será a segunda vez que o evento promove o "Dia Delas", após uma primeira edição há dois anos.
O Rock in Rio 2024 marca a terceira ocasião em que Katy Perry vem ao Brasil. A americana estreou no país em 2011 com a turnê "California Dreams" e depois repetiu a dose em 2015 com a "Prismatic World Tour". De acordo com a organização do evento, ela deve cantar os grandes hits da sua carreira no evento, incluindo "Hot N' Cold", "Roar" e "Dark Horse".
O festival, um dos maiores de música do mundo, acontece no Rio de Janeiro nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Na edição deste ano, nomes como Ed Sheeran, Joss Stone, Imagine Dragons e Lulu Santos já estão confirmados.

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