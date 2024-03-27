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Festival

Rock in Rio confirma Akon, 21 Savage e NX Zero para a sua próxima edição

Festival, que comemora 40 anos, acontecerá em setembro, no Rio de Janeiro, e receberá ainda Ed Sheeran e Katy Perry
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Março de 2024 às 08:51

O cantor Akon, que vai se apresentar no Rock in Rio
O cantor Akon, que vai se apresentar no Rock in Rio Crédito: Divulgação
A organização do Rock in Rio informou na noite desta terça-feira quatro novas atrações para a sua próxima edição, marcada para setembro, no Rio de Janeiro.
O principal deles é Akon, que vai se apresentar no palco Mundo no dia 22, encerrando o festival junto com Shawn Mendes, Ne-Yo e Mariah Carey.
Também foram anunciados o rapper 21 Savage, no palco Mundo, e o DJ Deadmau5, no palco New Dance Order, ambos para o dia 13, a sexta-feira de abertura do evento, quando também sobem aos palcos Travis Scott e Matuê.
No dia seguinte, quem se apresenta é o NX Zero, no palco Sunset, quando também haverá shows de Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos.
O festival terá ainda apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Cindy Lauper, além de Jão e Ivete Sangalo entre os artistas nacionais.
A venda geral de ingressos começa no dia 23 de maio, às 19h, no site do evento.

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