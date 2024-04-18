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Na Globo

Bial terá Tadeu Schmidt e especial com 30 ex-BBBs em estreia de nova temporada

Para 2024, a principal novidade do Conversa com Bial será o retorno da plateia ao estúdio, algo que não acontece desde 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 17:42

Pedro Bial terá Tadeu Schmidt e especial com 30 ex-BBBs em estreia de nova temporada
Pedro Bial terá  nova temporada do Conversa com Bial Crédito: Reprodução/Globo
O apresentador Pedro Bial grava nesta quinta-feira (18) a edição de estreia da nova temporada do programa Conversa com Bial, talk-show diário exibido nas madrugadas da Globo. E será uma edição especial.
O jornalista receberá Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil, reality show que Bial comandou por 16 temporadas. A ideia é que Schmidt conte sua experiência com o programa e curiosidades da última edição.
Para 2024, a principal novidade do Conversa com Bial será o retorno da plateia ao estúdio, algo que não acontece desde 2019. A atração parou de receber o público por causa da pandemia de covid-19.
Para acompanhar a conversa com Bial e Schmidt, a Globo convidou mais de 30 ex-BBBs históricos, que estarão na plateia para falar da sua experiência e ajudar a enriquecer o especial.
O Conversa com Bial será exibido, a partir deste ano, no horário nobre do GNT, o canal dedicado ao público feminino na Globo. Antes de ser mostrado na TV aberta, por volta da 1h, o GNT faz a primeira janela com exibição às 23h30.
Entre os ex-BBBs que estarão no especial, estão campeões como Amanda Meirelles, do BBB 23; Fernanda Keulla, do BBB 13; Max Porto, do BBB 9; Cida, do BBB 4, e Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2.

Veja a lista de ex-BBB's

  • Sarah Aline (BBB 23)
  • Larissa Santos (BBB 23)
  • Gabriel Santana (BBB 23)
  • Ricardo Alface (BBB 23)
  • Amanda Meirelles (BBB 23)
  • Key Alves (BBB 23)
  • Jessilane Alves (BBB 22)
  • Nathalia Deodato (BBB 22)
  • Eliezer (BBB 22)
  • Bárbara Heck (BBB 22)
  • Amanda Djehdian Hoffmann (BBB 15)
  • Vanessa Mesquita (BBB 14)
  • Clara Aguilar (BBB 14)
  • Fernanda Keulla (BBB 13)
  • Andressa Ganacin (BBB 13)
  • Nasser Rodrigues (BBB 13)
  • André Martinelli (BBB 13)
  • Jonas (BBB 12)
  • Daniel Rolim (BBB 11)
  • Maria Melilo (BBB 11)
  • Paula Leite (BBB 11)
  • Lia Khey (BBB 10)
  • Dicésar (BBB 10)
  • Max Porto (BBB 9)
  • Priscila Pires (BBB 9)
  • Ana Carolina Madeira (BBB 9)
  • Rafinha (BBB 8)
  • Jaqueline Khury (BBB 8)
  • Flávia Viana (BBB 7)
  • Iris Stefanelli (BBB 7)
  • Cida (BBB 4)
  • Sol "Ianuou" (BBB 4)
  • Rodrigo Cowboy (BBB 2)
  • Leka (BBB 1)

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