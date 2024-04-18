Bial terá Tadeu Schmidt e especial com 30 ex-BBBs em estreia de nova temporada

O apresentador Pedro Bial grava nesta quinta-feira (18) a edição de estreia da nova temporada do programa Conversa com Bial, talk-show diário exibido nas madrugadas da Globo. E será uma edição especial.
O jornalista receberá Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil, reality show que Bial comandou por 16 temporadas. A ideia é que Schmidt conte sua experiência com o programa e curiosidades da última edição.
Para 2024, a principal novidade do Conversa com Bial será o retorno da plateia ao estúdio, algo que não acontece desde 2019. A atração parou de receber o público por causa da pandemia de covid-19.
Para acompanhar a conversa com Bial e Schmidt, a Globo convidou mais de 30 ex-BBBs históricos, que estarão na plateia para falar da sua experiência e ajudar a enriquecer o especial.
O Conversa com Bial será exibido, a partir deste ano, no horário nobre do GNT, o canal dedicado ao público feminino na Globo. Antes de ser mostrado na TV aberta, por volta da 1h, o GNT faz a primeira janela com exibição às 23h30.
Entre os ex-BBBs que estarão no especial, estão campeões como Amanda Meirelles, do BBB 23; Fernanda Keulla, do BBB 13; Max Porto, do BBB 9; Cida, do BBB 4, e Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2.
Veja a lista de ex-BBB's
- Sarah Aline (BBB 23)
- Larissa Santos (BBB 23)
- Gabriel Santana (BBB 23)
- Ricardo Alface (BBB 23)
- Amanda Meirelles (BBB 23)
- Key Alves (BBB 23)
- Jessilane Alves (BBB 22)
- Nathalia Deodato (BBB 22)
- Eliezer (BBB 22)
- Bárbara Heck (BBB 22)
- Amanda Djehdian Hoffmann (BBB 15)
- Vanessa Mesquita (BBB 14)
- Clara Aguilar (BBB 14)
- Fernanda Keulla (BBB 13)
- Andressa Ganacin (BBB 13)
- Nasser Rodrigues (BBB 13)
- André Martinelli (BBB 13)
- Jonas (BBB 12)
- Daniel Rolim (BBB 11)
- Maria Melilo (BBB 11)
- Paula Leite (BBB 11)
- Lia Khey (BBB 10)
- Dicésar (BBB 10)
- Max Porto (BBB 9)
- Priscila Pires (BBB 9)
- Ana Carolina Madeira (BBB 9)
- Rafinha (BBB 8)
- Jaqueline Khury (BBB 8)
- Flávia Viana (BBB 7)
- Iris Stefanelli (BBB 7)
- Cida (BBB 4)
- Sol "Ianuou" (BBB 4)
- Rodrigo Cowboy (BBB 2)
- Leka (BBB 1)