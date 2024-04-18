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Nasce Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

A primeira filha do casal chegou ao mundo nesta quarta-feira (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 15:49

Fernanda Paes Leme e o marido com o bebê no colo
Fernanda Paes Leme e o marido com o bebê no colo Crédito: Reprodução/Instagram
A filha de Fernanda Paes Leme e o Victor Sampaio nasceu na noite desta quarta-feira (17).Primeira filha do casal, a menina que irá se chamar Pilar veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg.
Na manhã desta quinta-feira (18), Fernanda chegou a postar uma foto ainda grávida, dando indícios de que o nascimento de sua filha estava próximo. "Me despindo da Fernanda que sou", escreveu. Mas logo depois, o empresario Victor Sampaio publicou uma foto com a bebê nos braços.
Fernanda e o noivo Victor anunciaram a gravidez em outubro de 2023 em uma rede social."Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", escreveu a atriz.

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