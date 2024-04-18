Nasce Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme e o marido com o bebê no colo Crédito: Reprodução/Instagram

A filha de Fernanda Paes Leme e o Victor Sampaio nasceu na noite desta quarta-feira (17).Primeira filha do casal, a menina que irá se chamar Pilar veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg.

Na manhã desta quinta-feira (18), Fernanda chegou a postar uma foto ainda grávida, dando indícios de que o nascimento de sua filha estava próximo. "Me despindo da Fernanda que sou", escreveu. Mas logo depois, o empresario Victor Sampaio publicou uma foto com a bebê nos braços.