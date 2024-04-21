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Documentário Let It Be será lançado no Disney+ após restauração

Produção mostra os bastidores das gravações da música e do disco homônimos dos The Beatles. O documentário promete trazer experiência imersiva e de alta qualidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 15:00

Documentário Let It Be será lançado no Disney+
Documentário Let It Be será lançado no Disney+ Crédito: Divulgação
Os fãs dos Beatles estão ansiosos. A Disney + definiu a data do relançamento do documentário da banda inglesa de Let It Be de 1970: dia 8 de maio. A nova produção estará à disposição na plataforma após uma restauração da Park Post Production, produtora de Peter Jackson.
Jackson é o diretor também da série documental "The Beatles: Get Back", lançada no streaming em 2021 e "Let It Be" mostra os bastidores das gravações da música e do disco homônimos dos The Beatles. Além da remasterização, o documentário promete trazer uma experiência ainda mais imersiva e de alta qualidade para os espectadores.
Paul McCartney contou durante as entrevistas para o livro "The Lyrics: 1956 to the Present (2021)" que as inspirações para a letra de uma dos maiores hit do grupo foram as peças de William. "Lembrei disso recentemente. Enquanto estudava literatura no ensino médio, eu li "Hamlet". Naquela época, precisava decorar as falas para citar nas provas," explicou.
Um sono do baixista da banda com a falecida mãe, Mary McCartney, também influenciou composição. "No sonho, vi minha linda mãe, com rosto gentil em um lugar de paz. Foi muito reconfortante. Ela percebeu como eu estava preocupado com o que acontecia na minha vida e com o futuro, e me disse: 'Tudo vai ficar bem. Deixe estar."

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