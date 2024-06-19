Arthur Aguiar passa leite materno da namorada capixaba nos olhos

Nesta quarta-feira (19), Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, compartilhou em uma rede social que utilizou um método um tanto inusitado para tratar uma infecção no olho: o leite materno de sua namorada, a capixaba, Jheny Santucci. A empresária deu à luz ao filho do casal, Gabriel, em fevereiro e está amamentando.
A ideia surgiu, após diversos seguidores recomendarem o uso do líquido para o tratamento do terçol. No vídeo, Arthur e Jheny aparecem rindo. "Recebi várias mensagens falando para passar no meu terçol o leite da Jheny, porque falaram que era bom e não sei o quê lá. Ela concordou e eu peguei o celular para filmar, mas ela pediu para eu deitar na cama para eu poder pingar. Ela tá achando que é colírio, que ela vai apertar o peito e cair. É só colocar no meu dedo", contou o ator.