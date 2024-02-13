Arthur Aguiar celebra nascimento de Gabriel, filho com a capixaba Jheny Santucci

Arthur Aguiar com o filho, Gabriel, com a capixaba Jheny Santucci Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Arthur Aguiar celebrou o nascimento de Gabriel, fruto do relacionamento do artista com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci, na segunda-feira (12). O ex-casal anunciou a gravidez em setembro e, três dias depois, decidiram que não queriam um relacionamento sério. A gestação foi descoberta em maio.

"Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida", escreveu o artista em longo texto publicado no Instagram. "É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele 'ser humaninho' em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração."

Arthur agradeceu àqueles que deram "apoio e carinho" ao ator e a Jheny "durante essa jornada". "Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo", continuou.

Em outubro, os dois fizeram um chá-revelação para revelar o sexo do bebê e explicaram o nome escolhido. "A gente já te ama tanto que você nem faz ideia. O significado do seu nome é 'Deus enviou' e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou para nós", escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.